原标题：学生首次云驻会 政协会变思政课

2021年北京“两会”日前胜利落下帷幕。今年，北京市政协首次邀请学生在线观摩政协全会，四天半会期内，部分北京青少年“模拟政协”的师生在线观摩了包括开闭幕式在内的6场会议。1月28日，北京市政协党组书记、主席吉林与师生在中山堂举行座谈会，就在线观摩会议的生动感受展开交流。

学生线上观摩活动覆盖全市

从2016年起，参与北京青少年“模拟政协”实践的师生每年都会受邀全程驻会观摩市政协全会。今年，师生们转为线上观摩。

去年，全市120所中小学858名学生提交867项模拟提案。经第六届北京青少年“模拟政协”评选，推荐产生23名中学生，与第八届“提案中国·全国大学生模拟提案大赛”中获奖代表队推荐的7名大学生，共同在线观摩了市政协十三届四次会议。今年受邀观摩的学生中首次出现7名初中生，其中3名来自初一年级。

同时，北京青少年“模拟政协”还积极推动“雏鹰建言”“模拟政协”学校的优秀指导教师列席本次观摩。全会期间，北京市16区及燕山地区30所学校累计1529人次线上观摩。

政协会议化身“生动思政课”

在当天的座谈会上，多位学生发言畅谈参与线上观摩活动带给自己的成长感受。

北京中学学生贾博岩说：“我在这次观摩中最大的收获是直观地了解到了很多有关政协的知识，增进了对政协工作的生动认识。”北京市大峪中学学生李思祺则将此次在线观摩比喻为“一堂生动的思政课”：“这次观摩活动让课本里一行行的文字变得鲜活起来。看到委员们尽职尽责地调研筹划、分析数据、撰写提案，我感受到了委员们有着强烈的社会责任感。”李思祺说。

青少年“模拟政协”将进一步系统化

座谈会当天，北京市政协党组书记、主席吉林听取了师生参与在线观摩活动的感受。吉林指出，青少年通过“模拟政协”活动提供的平台，观摩政协会议、与政协委员交流观点见解，也为政协委员开辟了一条更及时、更有效了解教育领域相关问题的新路径，为政协委员的提案工作做出了积极贡献。

北京青年报记者从北京市委教育工委了解到，北京青少年“模拟政协”活动从引导青少年将自己关注的社会问题撰写成模拟提案，到观摩政协会议、委员指导修改，再到将这些模拟提案被政协委员带上政协大会，教育与社会其他领域之间形成了联动效应。未来北京市将积极梳理北京青少年“模拟政协”活动的成果，进一步系统化、课程化，进而形成促进全市中小学生成长的动力和资源。

文/本报记者 武文娟

(责编：熊旭、王政淇)