原标题：暨南大学“特色课程+暖心保障”守护留校生过温暖年

“第一次在大陆过年，多少会有些不一样的感觉。但学校特别暖心地为我们安排了传统文化体验课程，今天的书法课老师讲得很细致，让我获益良多。”来自台湾的粘靖瑜同学说。他目前就读于暨南大学中医学院二年级，考虑到疫情原因，回台湾需要隔离，今年寒假他选择留在大陆过春节。

留校学生参与暨南大学安排的书法体验课程 郭军 摄

暨南大学党委学生工作部部长张志介绍，今年该校总计有4400多名学生申请留校，其中港澳台学生有300多人。相比往年，今年留校学生明显增多了。

1月19日，在暨南大学番禺校区举办的茶艺课上，10多位港澳台侨学生学泡一杯香气四溢的中国茶。1月27日开始，中华文化课堂拓展到该校石牌校区，更多的留校同学参与进来，亲身体验中国书法、花鸟画、篆刻、拓片、射艺等。当晚，30多位留校学生相聚一堂，跟着老师的讲解，赏析中国古代书法名家、名碑、名帖以及书法演变历程，并拿起毛笔，认真写下一幅幅有着美好寓意的中华春联……

留校学生参与暨南大学安排的书法体验课程 郭军 摄

今年针对申请留校的学生，暨南大学学生处专门开展了中华优秀传统文化茶艺、书法、篆刻、绘画、拓片、射艺系列体验课程，聘请专业老师，每周开展1-2次课程，每次2学时，开学初还会举办结业展。系列课程开设后得到同学们的积极响应，报名参加者就包括不少港澳台侨生。

来自澳门的卢黛韵，目前就读于新闻与传播学院国际新闻专业三年级，今年寒假因为要实习的缘故，她选择了留校。“报名参加了学校组织的书法和射艺两个体验课程，一方面可以学习传统文化知识，另一方面也可以作为实习之余的一个调剂。”

留校学生参与暨南大学安排的书法体验课程 郭军 摄

“妈妈明天会从澳门过来跟我一起吃饭，提前过新年，然后她还要回澳门上班。”卢黛韵说，“虽然今年的过年气氛比往年要淡一点，但感觉还好。”

同样因疫情选择留校的还有汉语言文学专业一年级的香港学生陆嘉怡。“正好可以利用这个机会复习一下这学期学过的知识，并预习下学期的课程。”她表示，学校安排的传统文化体验课程，让她体验到浓浓的年味。

“跟家里人说好了，想家的时候就会跟他们视频连线。年夜饭打算跟同样留校的香港室友一起过。”陆嘉怡说。

“这个书法体验课程特别有意义，我打算把今天写的‘福’字贴到学院的画室中，还会与家人在视讯连线的时候分享。”来自力学与建筑工程学院的台湾学生叶映辰说，作为一名理科生，平时比较少接触文科课程，对这次书法体验课特别感兴趣。至于将要第一次在大陆过春节，体验应该会很特别吧。她告诉记者：“学院副院长还邀请我们到家里去吃年夜饭呢。”

据了解，暨南大学除安排特色课程外，在物资供应方面也对各个校区提出要求，“春节前我们将发放餐券，做好饭堂后勤保障，校院两级一起做好大家的服务工作。让孩子们在假期感受到家的温暖。”张志说。此外，学校要求，各学院、研究所及课题组、导师分别对所在学院留校学生开展形式多样的春节慰问和服务帮扶活动。同时，学校将对留校学生发放慰问品，并视疫情防控条件开展春节团拜等活动。(中新网记者 郭军)

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