原标题：重庆：线上线下堵疏结合 还孩子一片干净网

不良网游、低俗弹窗、“祖安文化”等该如何整治？如何让“互联网原住民”青少年群体有一片干净的网络空间？1月26日，记者从重庆市教委获悉，重庆六部门联手开展“净化网络环境”行动，运用科技手段建立隔离有害信息的“防火墙”，通过丰富多彩的活动正面引导进行“疏导”，线上线下、堵疏结合，为未成年人营造健康的网络环境。

重拳出击 全面净化网络环境

“你是哪家的娃娃，怎么上学时间还在网吧打游戏哦！”在重庆市合川区，有一支由老党员、老干部、老教师、老职工、老军人组成的“网络卫士小分队”，小分队的117名志愿者分驻社区、网吧，专门检查和监督网吧是否有违规接纳未成年人上网行为，督查落实网络游戏平台实名制。

针对不良网络行为，重庆市教委与网信办、宣传、公安、文化和旅游、通管等涉网管理部门紧密合作，建立了网上违法违规行为线索巡查、收集、共享、研判、处置工作机制。全面梳理排查整改了网络游戏平台在落实实名注册制度、防止未成年人沉迷网络游戏方面存在的突出问题，持续规范网络游戏诱导未成年人进行充值打赏、购买装备等付费行为，依法查处了未经审批违法违规运营的网络游戏平台。

截至目前，重庆共对市内教育网站平台、其他网站网课学习相关网页、未成年人频道、网课弹窗等广告信息5122条进行了逐一审查，约谈整改市内平台网课板块2个，对4起违规行为开展立案调查。

对于利用弹窗推送低俗庸俗、导向不良、格调不高的有害信息，各部门紧盯网络短视频、网络文学、网络游戏、网络动漫、微博等未成年人接触较多的网络传播媒介，进行了从严整治。

对于疫情以来迅速增加的网课平台，重庆依托现有舆情监测采集系统，发挥全市三级舆情监测队伍作用，对网课平台生产、发布的信息内容进行实时巡查、监看，将全市网课平台直播授课内容纳入常规性舆情监看范畴。采取“人工+技术、线上+线下”的方式，在全市范围内清查梳理提供网课教育的平台133个。通过完善内容审核和受理举报信箱等方式，及时有效地扫除有害网络信息。截至目前，共收集到网民意见建议50余条，接受网民对网上违法违规信息内容举报300余条。

重庆市教委副主任邓沁泉表示，去年10月启动未成年人网络环境专项治理行动以来，通过全市上下联动，整治了不良网络行为，对低俗有害信息进行了清理，加强了网络环境监督，开展了广泛的宣传教育。

正面引导 让孩子科学合理用网

全班有73%以上的同学有过网络游戏经历，有87%的同学认为网络游戏给自己的学习生活带来一定的负面影响。这是重庆育才中学2020届26班以“网络游戏”为主题的班会中的调查结果。

如何让青少年正确、科学合理地使用网络，重庆在重拳出击的同时，积极开展引导教育。

育才中学的这场班会让老师家长学生们一起进行了一场平等激烈的“游戏奇葩说”，同学们在辩论之后还提出“王者制游宝APP”的策划，通过APP对同学们的游戏时间实行诚信监控，一周游戏时间不超过三小时便可获得积分并领取相应的奖励；否则按照班级公约进行处理。

检察官阿姨、护士长姐姐变身主播，传授如何应对校园欺凌、如何保证秋冬健康的“秘诀”……重庆市合川区组织丰富的活动，主动出击，抢占网站阵地。借用微信、抖音等网络平台，开设官微“德体美劳”微课堂、“合川区中小学抖音直播课堂”，和区艺术团、文联各协会等一起，开展主题多元、内容丰富、寓教于乐的直播教学，用优质内容“驱逐”劣质内容。

据介绍，重庆各地各校通过课堂教学、专题教育、班团队会等形式，结合“网络安全宣传周”等活动，提高学生对网络黄赌毒信息、不良网络游戏等危害性的认识，自觉抵制网络不良信息和不法行为。通过家长会、家访等方式，帮助家长掌握沉迷网络早期识别和干预的知识，及时发现、制止和矫正孩子网络游戏沉迷和不当消费行为。截至目前，各地各校共组织开展学生和家长网络安全线上线下专题教育培训4800余场次。(记者雍黎)

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