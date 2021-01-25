人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育

授人以“鱼”更授人以“渔”，刘筠、刘少军父子——

一门两院士 毕生为鱼痴

2021年01月25日08:08 | 来源：人民网－人民日报
小字号

图①：刘筠院士在查阅资料。
　　图②：刘少军院士在实验基地查看鱼苗生长状态。
　　湖南师范大学供图（资料照片）

核心阅读

长江禁渔10年，可以有效保护水生生物。在渔业资源保护中，除了禁渔，相关研究也不曾懈怠。

为了解决水产养殖中育苗的问题，已故的中国工程院院士、著名淡水鱼繁殖生理学家刘筠贡献了毕生心血。刘筠院士的儿子刘少军院士，追随父亲的脚步，30多年专注于研究淡水鱼人工繁殖方法。

“父亲年轻的时候，总喜欢带着我们几个孩子去郊区的岳麓渔场。在渔场，父亲忙他的实验，我在岸边用罐头瓶装鱼，就这样认识了草鱼、鲤鱼、鲫鱼……和他一样，我从湖南师范大学毕业后，也选择了淡水鱼研究作为自己的学术方向。他研究了一辈子，我也研究了30多年了。”今年59岁的中国工程院院士、湖南师范大学淡水鱼类发育生物学国家重点实验室主任刘少军说。

刘少军的父亲，是已故的中国工程院院士、著名淡水鱼繁殖生理学家刘筠。父子二人同为研究鱼的院士，也同样工作在湖南师范大学。

研究四大家鱼人工繁殖方法

“青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼等淡水鱼类价格不高，在为人提供鱼类优质蛋白质方面做出了重要贡献。”刘少军说。

刘筠出生于1929年，从湖南大学毕业后，被分配到湖南师范学院（湖南师范大学前身）工作，一直致力于鱼类繁殖研究。他是我国青、草、鲢、鳙四大家鱼人工繁殖方法的主要创始人之一，也是我国四大家鱼基础理论研究的主要奠基人之一；他带领着研究团队，较早取得了草鱼人工繁殖技术的突破。他领导团队在世界上首次培育出异源四倍体鲫鲤，利用该四倍体鲫鲤繁殖的湘云鲫、湘云鲤，比普通的鲤鱼、鲫鱼体型肥大，生长速度快，抗病力强，特别是谷氨酸含量高，味道鲜美，很好地解决了鱼的品质问题。

周工健曾长期在刘筠的课题组工作，他回忆：“鲤鱼、鲫鱼在惊蛰节气开始产卵，草鱼在4、5月开始产卵，我们3月初就要到渔场去，3月到9月基本上都在基地。鱼一般在凌晨产卵，这时我们都会蹲在水边观察，经常蹲到天亮。”1995年，刘筠当选中国工程院院士。“即便评了院士，他也和我们一起守在池塘边，全然不顾蚊虫叮咬。”周工健说。

让人们吃到更多更好的鱼

走进湖南师范大学生命科学学院淡水鱼类发育生物学实验室，楼道里最醒目的是水族箱里游来游去的鱼：湘云鲫2号、杂交翘嘴鲂、鳊鲴杂交鱼、合方鲫——这是刘少军主持培育的4个优良品种。

刘少军的助手汤陈宸介绍，刘少军院士带领团队在淡水鱼这个领域解决了生殖隔离难题，通过远缘杂交改变淡水鱼的性状，并把优质的性状保留下去。“生长快、肉质好、抗病能力强、外观美，这些优质特点都可以保留。”汤陈宸说。

选择远缘杂交研究亲本时，刘少军和团队往往以鲫鱼、鲤鱼、团头鲂（俗称鳊鱼）、草鱼、鲌鱼等经济鱼类为主。这些鱼更容易出现在我国的食物谱系里，研究这些“亲民”鱼种，可以让人们吃到更多更好的鱼。

刘少军带领团队数十年如一日，坚持从事鱼类远缘杂交研究。他和团队在30年时间内做了37个杂交组合，其中30个组合能够形成存活后代。通过一系列努力，刘少军和他的科研团队培育出的新鱼类品种生长快、口感好、还不容易生病，获得大面积推广。

湘江之畔，岳麓山下，一方仅11亩的实验基地中有30多个鱼池、100多个鱼缸，这里是刘筠和刘少军的科研战场。“鱼类产卵从凌晨四五点就开始了，我们要观察鱼类产卵情况，作息时间就得跟着鱼类走。”刘少军对此已经习以为常。

2019年11月，在父亲当选中国工程院院士24年后，刘少军也获此殊荣。

为水产研究领域培养人才

“生在岳麓，长在岳麓，学在岳麓，研在岳麓”，这是刘少军对自己的总结。

在学术研究与治学育人方面，父亲的影子都深深地投射在刘少军身上。

2015年，刘筠去世，但他严谨、勤奋的治学作风一直影响着他的学生们。2002年进入实验室工作的张纯说，想起刘筠院士，便会想起拐杖敲击地面的清脆声音——每天清晨，年迈的他都会拄着拐杖，出现在实验室的走廊上，“哒、哒，拄拐杖的声音就像报时器，让我们须臾不敢懈怠，不敢荒废光阴。”

刘少军显然也传承了这样的家风。“我不仅是一个‘科研渔夫’，更重要的使命是教书育人。”30多年来，刘少军一直坚持在教学一线，关爱学生，培养出了近100名博士、硕士，为我国水产研究领域培养了一大批优秀人才。

“刘老师对待科研非常严格，每天在基地巡池2—3次，一年365天，几乎天天如此。他每次巡池总能找出我们没发现的问题，鱼儿健康状况、寄生虫等问题一眼就能看出，正是这样严谨的科研态度，让我们做研究时也更用心、更严格。”师从刘少军、从事淡水鱼研究的胡方舟说。（记者 何勇）

《 人民日报 》（ 2021年01月25日 14 版）

(责编：李依环、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved