图①：刘筠院士在查阅资料。

图②：刘少军院士在实验基地查看鱼苗生长状态。

湖南师范大学供图（资料照片）

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长江禁渔10年，可以有效保护水生生物。在渔业资源保护中，除了禁渔，相关研究也不曾懈怠。

为了解决水产养殖中育苗的问题，已故的中国工程院院士、著名淡水鱼繁殖生理学家刘筠贡献了毕生心血。刘筠院士的儿子刘少军院士，追随父亲的脚步，30多年专注于研究淡水鱼人工繁殖方法。

“父亲年轻的时候，总喜欢带着我们几个孩子去郊区的岳麓渔场。在渔场，父亲忙他的实验，我在岸边用罐头瓶装鱼，就这样认识了草鱼、鲤鱼、鲫鱼……和他一样，我从湖南师范大学毕业后，也选择了淡水鱼研究作为自己的学术方向。他研究了一辈子，我也研究了30多年了。”今年59岁的中国工程院院士、湖南师范大学淡水鱼类发育生物学国家重点实验室主任刘少军说。

刘少军的父亲，是已故的中国工程院院士、著名淡水鱼繁殖生理学家刘筠。父子二人同为研究鱼的院士，也同样工作在湖南师范大学。

研究四大家鱼人工繁殖方法

“青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼等淡水鱼类价格不高，在为人提供鱼类优质蛋白质方面做出了重要贡献。”刘少军说。

刘筠出生于1929年，从湖南大学毕业后，被分配到湖南师范学院（湖南师范大学前身）工作，一直致力于鱼类繁殖研究。他是我国青、草、鲢、鳙四大家鱼人工繁殖方法的主要创始人之一，也是我国四大家鱼基础理论研究的主要奠基人之一；他带领着研究团队，较早取得了草鱼人工繁殖技术的突破。他领导团队在世界上首次培育出异源四倍体鲫鲤，利用该四倍体鲫鲤繁殖的湘云鲫、湘云鲤，比普通的鲤鱼、鲫鱼体型肥大，生长速度快，抗病力强，特别是谷氨酸含量高，味道鲜美，很好地解决了鱼的品质问题。

周工健曾长期在刘筠的课题组工作，他回忆：“鲤鱼、鲫鱼在惊蛰节气开始产卵，草鱼在4、5月开始产卵，我们3月初就要到渔场去，3月到9月基本上都在基地。鱼一般在凌晨产卵，这时我们都会蹲在水边观察，经常蹲到天亮。”1995年，刘筠当选中国工程院院士。“即便评了院士，他也和我们一起守在池塘边，全然不顾蚊虫叮咬。”周工健说。

让人们吃到更多更好的鱼

走进湖南师范大学生命科学学院淡水鱼类发育生物学实验室，楼道里最醒目的是水族箱里游来游去的鱼：湘云鲫2号、杂交翘嘴鲂、鳊鲴杂交鱼、合方鲫——这是刘少军主持培育的4个优良品种。

刘少军的助手汤陈宸介绍，刘少军院士带领团队在淡水鱼这个领域解决了生殖隔离难题，通过远缘杂交改变淡水鱼的性状，并把优质的性状保留下去。“生长快、肉质好、抗病能力强、外观美，这些优质特点都可以保留。”汤陈宸说。

选择远缘杂交研究亲本时，刘少军和团队往往以鲫鱼、鲤鱼、团头鲂（俗称鳊鱼）、草鱼、鲌鱼等经济鱼类为主。这些鱼更容易出现在我国的食物谱系里，研究这些“亲民”鱼种，可以让人们吃到更多更好的鱼。

刘少军带领团队数十年如一日，坚持从事鱼类远缘杂交研究。他和团队在30年时间内做了37个杂交组合，其中30个组合能够形成存活后代。通过一系列努力，刘少军和他的科研团队培育出的新鱼类品种生长快、口感好、还不容易生病，获得大面积推广。

湘江之畔，岳麓山下，一方仅11亩的实验基地中有30多个鱼池、100多个鱼缸，这里是刘筠和刘少军的科研战场。“鱼类产卵从凌晨四五点就开始了，我们要观察鱼类产卵情况，作息时间就得跟着鱼类走。”刘少军对此已经习以为常。

2019年11月，在父亲当选中国工程院院士24年后，刘少军也获此殊荣。

为水产研究领域培养人才

“生在岳麓，长在岳麓，学在岳麓，研在岳麓”，这是刘少军对自己的总结。

在学术研究与治学育人方面，父亲的影子都深深地投射在刘少军身上。

2015年，刘筠去世，但他严谨、勤奋的治学作风一直影响着他的学生们。2002年进入实验室工作的张纯说，想起刘筠院士，便会想起拐杖敲击地面的清脆声音——每天清晨，年迈的他都会拄着拐杖，出现在实验室的走廊上，“哒、哒，拄拐杖的声音就像报时器，让我们须臾不敢懈怠，不敢荒废光阴。”

刘少军显然也传承了这样的家风。“我不仅是一个‘科研渔夫’，更重要的使命是教书育人。”30多年来，刘少军一直坚持在教学一线，关爱学生，培养出了近100名博士、硕士，为我国水产研究领域培养了一大批优秀人才。

“刘老师对待科研非常严格，每天在基地巡池2—3次，一年365天，几乎天天如此。他每次巡池总能找出我们没发现的问题，鱼儿健康状况、寄生虫等问题一眼就能看出，正是这样严谨的科研态度，让我们做研究时也更用心、更严格。”师从刘少军、从事淡水鱼研究的胡方舟说。（记者 何勇）

《 人民日报 》（ 2021年01月25日 14 版）

(责编：李依环、熊旭)