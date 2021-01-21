人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育>>滚动新闻

 海南琼中县提升乡村教育质量，吸引3000余名中小学生回流 

本报记者  黄晓慧
2021年01月21日08:29 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　图为湾岭学校师生在上篮球选修课。
　　资料图片

　　核心阅读

　　海南省琼中黎族苗族自治县一些乡村学校曾经面临空心化：师资薄弱、生源流失。

　　近年来，琼中县改善办学条件、引进优秀师资、做好控辍保学……随着教学质量的提升，琼中县吸引了超过3000名中小学生回流。

　　

　　地界偏、师资弱、生源少——曾经，海南省琼中黎族苗族自治县面临着乡村学校空心化问题，很多学生到县外上学。2019年退出贫困县序列的琼中县，如今却出现了另一番景象。

　　从2015年至今，超过3000名中小学生从县外回流到了琼中县，占全县基础教育阶段在校生增长规模的60%。同时，琼中县的中考综合评价指数从2009年的全省倒数第一，跃升到近4年连续位居全省前八。

　　引进骨干教师，改革考核办法

　　琼中县湾岭学校曾经是一所面临撤并的学校，在全县中考综合评价排最后一名。2016年，湾岭学校引进了1名校长和11名骨干教师。优秀师资的到来，硬件的逐步完善，让这所学校悄然发生改变。

　　“我刚来的时候，这所村校是当地老百姓心中‘救不活’的学校。”包瑞2016年通过竞聘成为湾岭学校校长。他记得刚来时，学校初中部在读的只有81名学生，还经常有一半不在课堂上。

　　琼中县教育局局长傅永东清楚地记得，之前他到一所乡村学校调研，翻看一个班的物理试卷，全班40多人的成绩几乎都是三四十分。“师资力量对教育水平很重要。要在短时间内一下子提升本地师资水平很难，孩子们等不起。”傅永东说。

　　2015年以来，海南省相继实施“好校长好教师”引进工程和“一市（县）两校一园”优质教育资源引进工程，省级财政专项补贴市县办好基础教育。

　　借此契机，从2015年开始，琼中县从全国20多个省份引进优秀校长24名、学科骨干教师133名，全县骨干教师人数实现了翻倍。同时，优先安排财政支出保障基础教育，2015年以来，全县累计投入财政资金6亿余元改善办学条件。

　　更为关键的，还有教师考核办法改革。琼中县对全县校长实行学年度9项综合考评末位淘汰，拉开教师的绩效工资差距，“上不封顶、下不保底”，打破了“教好教差、差别不大”的状况。

　　2020年8月，王蕾蕾考上了琼中县的农村骨干教师岗位，但因父亲突发疾病动手术，错过了录用考察。两个月后，父亲出院，王蕾蕾向琼中县教育局表示，还想来教书。尽管岗位并未招满，但县里相关部门依据招考程序，拒绝了教育局补录的请求。傅永东急了，直接找了县领导，最后通过县政府常务会议决定，补录了王蕾蕾。

　　“想不到补录一名教师的事，能摆上县政府常务会议。”王蕾蕾感叹琼中引进人才的魄力。

　　完善竞聘制度，激发教学动力

　　根据琼中县教育局新的考核办法，湾岭学校制定了以工作量和教学质量为主要标准的考核机制。实施的首个学期，教师们拿到手的绩效工资，相差最多的达到7000多元，有老师一时接受不了差距，找到包瑞诉苦。

　　“出现争议并非坏事，倒逼各学校进一步修订完善规章制度。”傅永东说。琼中县开始谋划，如何让本地教师与引进教师在这场改革中更好地形成合力。

　　琼中县打破了学校界限，建立129个学科区域教研组，将全县2200多名教师均衡组合在各学段学科区域教研组中，安排引进的学科骨干教师和本地优秀教师担任学科区域教研组长，让教师们不分本地、外来，在教研实践中交流、融合。

　　引进教师不占本地教师职称评聘的名额，本地教师不必担心成长空间会被挤压。此外，琼中将财政补贴资金向偏远乡村教师倾斜，发放乡村教师补助，全县共有500多名本地教师从中受惠。

　　2018年，琼中县开始实施本地教师与引进教师同台同等竞争机制。本地教师竞聘成功的，能获得一次性教育人才奖励，聘期内与引进教育人才同等考核，同等享受年度考核补贴。

　　本地教师王博竞聘当上了一所村完小的校长，他说，“多年的锤炼积累，从引进骨干教师那儿学习的经验，让我有信心站到竞聘台上，和大家一较高下。”两年来，像王博这样脱颖而出的本地教师已有15名。

　　渐渐地，制度理顺了，潜心钻研教学的教师多了，本地教师积极备课，和引进老师抢着上公开课。湾岭学校甚至还有老师受邀到省里参加中考阅卷了。

　　辍学人数清零，关爱留守儿童

　　在湾岭学校，包瑞不仅是校长，还是学生们的“代理家长”。2016年，琼中将全县6000多名贫困学生、留守儿童，全部纳入了“四个一”关爱体系。2000多名教师作为分管学生的“代理家长”，“每天一见面，每周一谈话，每月一家访，每学期一次帮扶效果评估”。

　　“这里的农村单亲留守儿童尤其多，有些班一共四十几个孩子，只有少数不是单亲留守儿童，学校和老师得照顾好他们。”包瑞说。“‘四个一’关爱体系的运行，让老师们想管、敢管、会管了，想办法确保每个学生都能完成九年义务教育。”湾岭镇乌石学校校长邓士志说。控辍保学一直是琼中县教育的重点工作之一，经过这些年的努力，琼中县辍学人数已经清零。

　　教育氛围的改变、教学质量的提升，带来了学生成绩的进步。2020年，琼中县高考本科上线432人，比2019年增加102人。更让傅永东欣慰的是，2020年中考，琼中县前100名中有75人选择留在琼中县读高中。

　　多年来，湾岭学校依靠国家及省里的相关政策，获得了近3000万元资金支持，全面改善了校园的硬件设施。目前学校有130多名教师。教学楼整洁明亮，有电脑室、图书室、实验室等，塑胶跑道、篮球场、游泳池配备齐全，“班班通”多媒体教学设备覆盖所有班级。目前共有1105名在校生，其中从周边市县回流的学生达400多人。

　　“坦白讲，我们还是在补历史欠账，找回老师们的信心、家长们的信任。”傅永东说，为了让每个孩子在家门口上好学，全县教育工作者正踏踏实实地向前迈步。

　　一度落寞的湾岭街道，又热闹起来，与之相伴的，还有学校里传来的琅琅书声、欢声笑语。“办好一座学校能改变一个乡村。湾岭学校的变化，是海南农村薄弱学校‘逆袭’的典型，但还未达到我心目中乡村学校最好的样子，我会继续努力实现这个梦想。”包瑞说。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月21日 12 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved