本报记者 黄晓慧

图为湾岭学校师生在上篮球选修课。

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海南省琼中黎族苗族自治县一些乡村学校曾经面临空心化：师资薄弱、生源流失。

近年来，琼中县改善办学条件、引进优秀师资、做好控辍保学……随着教学质量的提升，琼中县吸引了超过3000名中小学生回流。

地界偏、师资弱、生源少——曾经，海南省琼中黎族苗族自治县面临着乡村学校空心化问题，很多学生到县外上学。2019年退出贫困县序列的琼中县，如今却出现了另一番景象。

从2015年至今，超过3000名中小学生从县外回流到了琼中县，占全县基础教育阶段在校生增长规模的60%。同时，琼中县的中考综合评价指数从2009年的全省倒数第一，跃升到近4年连续位居全省前八。

引进骨干教师，改革考核办法

琼中县湾岭学校曾经是一所面临撤并的学校，在全县中考综合评价排最后一名。2016年，湾岭学校引进了1名校长和11名骨干教师。优秀师资的到来，硬件的逐步完善，让这所学校悄然发生改变。

“我刚来的时候，这所村校是当地老百姓心中‘救不活’的学校。”包瑞2016年通过竞聘成为湾岭学校校长。他记得刚来时，学校初中部在读的只有81名学生，还经常有一半不在课堂上。

琼中县教育局局长傅永东清楚地记得，之前他到一所乡村学校调研，翻看一个班的物理试卷，全班40多人的成绩几乎都是三四十分。“师资力量对教育水平很重要。要在短时间内一下子提升本地师资水平很难，孩子们等不起。”傅永东说。

2015年以来，海南省相继实施“好校长好教师”引进工程和“一市（县）两校一园”优质教育资源引进工程，省级财政专项补贴市县办好基础教育。

借此契机，从2015年开始，琼中县从全国20多个省份引进优秀校长24名、学科骨干教师133名，全县骨干教师人数实现了翻倍。同时，优先安排财政支出保障基础教育，2015年以来，全县累计投入财政资金6亿余元改善办学条件。

更为关键的，还有教师考核办法改革。琼中县对全县校长实行学年度9项综合考评末位淘汰，拉开教师的绩效工资差距，“上不封顶、下不保底”，打破了“教好教差、差别不大”的状况。

2020年8月，王蕾蕾考上了琼中县的农村骨干教师岗位，但因父亲突发疾病动手术，错过了录用考察。两个月后，父亲出院，王蕾蕾向琼中县教育局表示，还想来教书。尽管岗位并未招满，但县里相关部门依据招考程序，拒绝了教育局补录的请求。傅永东急了，直接找了县领导，最后通过县政府常务会议决定，补录了王蕾蕾。

“想不到补录一名教师的事，能摆上县政府常务会议。”王蕾蕾感叹琼中引进人才的魄力。

完善竞聘制度，激发教学动力

根据琼中县教育局新的考核办法，湾岭学校制定了以工作量和教学质量为主要标准的考核机制。实施的首个学期，教师们拿到手的绩效工资，相差最多的达到7000多元，有老师一时接受不了差距，找到包瑞诉苦。

“出现争议并非坏事，倒逼各学校进一步修订完善规章制度。”傅永东说。琼中县开始谋划，如何让本地教师与引进教师在这场改革中更好地形成合力。

琼中县打破了学校界限，建立129个学科区域教研组，将全县2200多名教师均衡组合在各学段学科区域教研组中，安排引进的学科骨干教师和本地优秀教师担任学科区域教研组长，让教师们不分本地、外来，在教研实践中交流、融合。

引进教师不占本地教师职称评聘的名额，本地教师不必担心成长空间会被挤压。此外，琼中将财政补贴资金向偏远乡村教师倾斜，发放乡村教师补助，全县共有500多名本地教师从中受惠。

2018年，琼中县开始实施本地教师与引进教师同台同等竞争机制。本地教师竞聘成功的，能获得一次性教育人才奖励，聘期内与引进教育人才同等考核，同等享受年度考核补贴。

本地教师王博竞聘当上了一所村完小的校长，他说，“多年的锤炼积累，从引进骨干教师那儿学习的经验，让我有信心站到竞聘台上，和大家一较高下。”两年来，像王博这样脱颖而出的本地教师已有15名。

渐渐地，制度理顺了，潜心钻研教学的教师多了，本地教师积极备课，和引进老师抢着上公开课。湾岭学校甚至还有老师受邀到省里参加中考阅卷了。

辍学人数清零，关爱留守儿童

在湾岭学校，包瑞不仅是校长，还是学生们的“代理家长”。2016年，琼中将全县6000多名贫困学生、留守儿童，全部纳入了“四个一”关爱体系。2000多名教师作为分管学生的“代理家长”，“每天一见面，每周一谈话，每月一家访，每学期一次帮扶效果评估”。

“这里的农村单亲留守儿童尤其多，有些班一共四十几个孩子，只有少数不是单亲留守儿童，学校和老师得照顾好他们。”包瑞说。“‘四个一’关爱体系的运行，让老师们想管、敢管、会管了，想办法确保每个学生都能完成九年义务教育。”湾岭镇乌石学校校长邓士志说。控辍保学一直是琼中县教育的重点工作之一，经过这些年的努力，琼中县辍学人数已经清零。

教育氛围的改变、教学质量的提升，带来了学生成绩的进步。2020年，琼中县高考本科上线432人，比2019年增加102人。更让傅永东欣慰的是，2020年中考，琼中县前100名中有75人选择留在琼中县读高中。

多年来，湾岭学校依靠国家及省里的相关政策，获得了近3000万元资金支持，全面改善了校园的硬件设施。目前学校有130多名教师。教学楼整洁明亮，有电脑室、图书室、实验室等，塑胶跑道、篮球场、游泳池配备齐全，“班班通”多媒体教学设备覆盖所有班级。目前共有1105名在校生，其中从周边市县回流的学生达400多人。

“坦白讲，我们还是在补历史欠账，找回老师们的信心、家长们的信任。”傅永东说，为了让每个孩子在家门口上好学，全县教育工作者正踏踏实实地向前迈步。

一度落寞的湾岭街道，又热闹起来，与之相伴的，还有学校里传来的琅琅书声、欢声笑语。“办好一座学校能改变一个乡村。湾岭学校的变化，是海南农村薄弱学校‘逆袭’的典型，但还未达到我心目中乡村学校最好的样子，我会继续努力实现这个梦想。”包瑞说。

《 人民日报 》（ 2021年01月21日 12 版）

(责编：岳弘彬)