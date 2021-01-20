人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育>>滚动新闻

河北向滞留学生发放临时救助资金

王昆
2021年01月20日09:21 | 来源：新华社
小字号
原标题：河北向滞留学生发放临时救助资金

新华社石家庄1月19日电（记者 王昆）记者从河北省财政厅了解到，这个省允许各学校使用学费收入计提的资助经费实施急难型临时救助，对需要临时救助的滞留学生发放临时救助资金，保障其滞留期间的正常生活。急难型临时救助由各学校依据学生滞留时间和困难情况，制定临时救助标准予以救助。

近期，河北省石家庄、邢台、廊坊等地发生新冠肺炎疫情，防控形势严峻复杂。受此影响，河北省部分高等院校（含中等职业学校）的个别学生放寒假后无法正常回家，滞留在学校或者乘车中转城市的市区。

河北省各地各学校正开展全面摸排，掌握本学校滞留学生的详细情况，对需要临时救助的滞留学生进行登记造册，并为每名滞留学生明确一名救助责任人，确保临时救助工作顺利开展。同时，妥善安排好寒假留校家庭经济困难学生的生活和学习，充分考虑疫情期间家庭经济困难学生的实际需求，及时足额发放国家助学金等资助资金。

河北省财政厅相关负责人表示，河北省各级财政、教育部门将有效统筹各类教育资金，及时调整支出结构，优先向应急救治、隔离设备购置、设施改造等疫情防控急需项目倾斜，全力保障学校疫情防控和学生资助顺利开展。

(责编：孙竞、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved