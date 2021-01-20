王昆

原标题：河北向滞留学生发放临时救助资金

新华社石家庄1月19日电（记者 王昆）记者从河北省财政厅了解到，这个省允许各学校使用学费收入计提的资助经费实施急难型临时救助，对需要临时救助的滞留学生发放临时救助资金，保障其滞留期间的正常生活。急难型临时救助由各学校依据学生滞留时间和困难情况，制定临时救助标准予以救助。

近期，河北省石家庄、邢台、廊坊等地发生新冠肺炎疫情，防控形势严峻复杂。受此影响，河北省部分高等院校（含中等职业学校）的个别学生放寒假后无法正常回家，滞留在学校或者乘车中转城市的市区。

河北省各地各学校正开展全面摸排，掌握本学校滞留学生的详细情况，对需要临时救助的滞留学生进行登记造册，并为每名滞留学生明确一名救助责任人，确保临时救助工作顺利开展。同时，妥善安排好寒假留校家庭经济困难学生的生活和学习，充分考虑疫情期间家庭经济困难学生的实际需求，及时足额发放国家助学金等资助资金。

河北省财政厅相关负责人表示，河北省各级财政、教育部门将有效统筹各类教育资金，及时调整支出结构，优先向应急救治、隔离设备购置、设施改造等疫情防控急需项目倾斜，全力保障学校疫情防控和学生资助顺利开展。

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