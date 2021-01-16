为深入贯彻落实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，进一步压实基层党组织书记管党治党政治责任，1月14日，教育部召开2020年度直属机关基层党组织书记集中述职评议考核会。部党组成员、副部长、直属机关党委书记田学军主持会议并作点评讲话。15个司局（单位）党组织书记进行现场述职，其余单位党组织书记作书面述职。

田学军对现场述职的15个司局（单位）党组织书记2020年抓党建工作情况进行逐一点评，对2020年直属机关党建工作进行总结，肯定了工作成绩、亮点工作，指出了存在问题和不足。他指出，2020年是极不平凡的一年，在中央和国家机关工委、部党组的坚强领导下，直属机关各级党组织深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦“三化”抓政治统领，聚焦“深化”抓理论武装，聚焦“强化”抓基层基础，聚焦“奋进”抓政治文化，聚焦“三清”抓监督执纪，有力推进了机关党建工作。特别是在抗击新冠肺炎疫情斗争的大考中，在脱贫攻坚收官之战中，直属机关各级党组织和广大党员干部充分发挥战斗堡垒和先锋模范作用，高质量完成各项急难险重任务，彰显了机关党建的成效。

田学军强调，2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”时期的开局之年。直属机关要深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记在省部级主要领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神专题研讨班开班式上的重要讲话精神，坚持“顶层对标、底部抬高、一线规则、落实为要”总要求，以党的政治建设为统领，以创建“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”为目标，实施好“构建高质量教育体系党建领航攻坚行动”，以优异成绩向党的百年华诞献礼。

(责编：梁秋坪、宋鹤立)