本报讯 （记者 庄严 通讯员 江菊香） 连日来，为确保师生生命安全和身体健康，福建省教育厅对寒假放假和春季开学疫情防控、确保校园安全稳定工作作出全面部署。

省教育厅要求各地各校要牢牢守住决不允许疫情输入校园、决不允许校园发生聚集性疫情这条底线。要做好线上线下教育教学安排、实习实训安排、居家学习安排等预案，确保一旦发生紧急情况就能即时切换、无缝衔接，防患于未然。要严格按照“人物同防、多病共防”原则，健全校园疫情防控体系。严格把好守住校门，积极运用信息化手段，实施便捷的进出校门管理机制。严格落实对从中高风险地区返校师生员工的健康管理服务工作，做好食堂环境监测、工作人员健康监测等工作。加强值班值守，严格落实24小时值班带班制度，落实“日报告”“零报告”等制度。学校书记、校长要坚决把第一责任人责任扛起来，主动融入到联防联控机制之中。

14日，省教育厅印发了《2020—2021学年高校寒假放假和春季开学疫情防控评估导则》，督促指导属地高校做好相关工作，确保寒假放假和春季开学教学及返校平稳有序。《导则》涵盖联防联控、校园管理、健康管理、服务保障、应急处置等十个方面，要求各高校要科学制定寒假放假离校和春季返校开学工作方案，包括寒假放假、校园管理、留校保障、返校开学、健康管理等，并报省教育厅备案。

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