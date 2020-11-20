浙江安吉：90后村支书挑起乡村振兴重担

“26岁的顾界泽担任上墅乡施阮村党总支书记，28岁的金五一担任孝丰镇城东社区党委书记，昌硕街道办事处桃园社区党总支书记郭继30岁。”浙江省安吉县委组织部副部长郑时骏日前向记者介绍说，根据上级组织部门要求，该县完成208个行政村、社区基层党组织书记换届工作，村、社区主任换届正在进行，选举出顾界泽等3名90后村支书，他们的任期为5年，将挑起乡村振兴重任。

“按资排辈的话，村委肯定还有其他人选，但是大家一致认为乡村振兴要靠年轻人，他们思维活跃，创业创新能力比中老年同志强，所以推荐、选举了1994年1月出生的顾界泽担任村支书。”施阮村刚离任的前村支书李苗松说。76岁的村民顾培根同意选举结果，他说：“村里人喜欢这个小伙子。”

顾界泽是土生土长的施阮村人，父母以务农为生。2012年12月，他曾去部队服役。作为优秀青年代表，他退役返乡后在上墅乡以编外身份工作，2017年5月被选举为施阮村村委委员，先后获优秀士兵、优秀志愿者等荣誉称号，在2018、2019全乡工作人员考核中连续两年获个人一等奖。

基层工作纷繁复杂，村支书不仅要处理日常事务，还要解决一些村民间的矛盾纠纷，更要筹谋乡村振兴、村集体经济增收等大事。

“下一个5年怎么发展，就看顾界泽和村委‘一班人’了，班子成员要团结，民生实事按计划做，群众的口碑要好。”当了11年村支书的李苗松介绍说，施阮村有680户2207名村民，村集体经济不负债，略有结余，虽然和59岁的原村委会主任施根祥同时离任，但他俩打算通过“传帮带”给新上任的年轻后生送些乡村治理经验。

被108名党员选举为城东社区党委书记后，面对586户2038名村（居）民的大型设社区，如何让集体经济年收入400多万元、资产7000多万元的城东社区更好地发展，金五一好几个晚上都没睡好，担心自己当不好“领路人”。和顾界泽一样，金五一也有参军履历，2010年12月以来先后在陆军某部服役、军事院校学习，还担任过陆军某部司务长。2015年11月退役创业以来，他一直热心城东社区的公益事业，今年春季新冠肺炎疫情防控期间，曾主动请战，连续13个夜晚坚守在值班岗位上，这一举动感动了许多社区群众、党员。

“年轻也是干、年纪大也是干，经济发展离不开思想开放、敢想敢做，希望你挑起集体经济发展的担子。”选举前，城东社区原党委书记、主任诚恳地找金五一谈心、做思想工作。他们知道，对年轻人来说，村（社区）干部每月三四千元的工资没有太大吸引力。很多人宁愿去上海、杭州发展，或进安吉本地企业工作，也不愿进村（社区）工作。

对于这一点，李苗松的态度是，先找准人、再做事，要热心村（社区）基层组织公益事业、政治素养高、人文修养好、年轻有干劲、父母与家人支持。于是，金五一回来了，毕业于浙江万里学院公共事业管理专业的郭继也回来了。

李苗松介绍，尽管年轻的90后村支书是很多村民的孙子辈，但他们嘴甜、腿勤、脑子活，村里经常能听到他们走村串户热情喊“叔叔、阿姨”的招呼声。村民也很呵护小辈们的成长。过去顶撞村干部的现象明显减少了，村民普遍都很支持和配合村里的工作。

记者 李剑平

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