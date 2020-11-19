原标题：90后化学老师送出“神秘”礼物 自制49支唇膏送学生

近日，湖南长沙周南实验中学的化学老师任欣敏因亲手做唇膏送学生成了网友口中“别人的老师”。11月17日，北京青年报记者从周南实验中学了解到，任欣敏老师共送了49支唇膏给她所教授的班级学生。送唇膏是因为此前承诺学生，如果期中考试取得好成绩，她就会送上一份神秘的礼物给他们，而该班级在期中考试中化学成绩得了年级第一的成绩。任欣敏说，自己制作唇膏送给学生们也是想让他们能学以致用，希望学生们更喜欢化学课。

兑现承诺 想送出“神秘”礼物

11月16日，在天气逐渐变得干燥的冬季，长沙周南试验中学的初三化学老师任欣敏为班上49名学生，每个人都送了一支亲手做的唇膏。

2014年参加工作的任欣敏是个90后，如今，她在周南中学教授初三年级两个班级的化学课，同时也会在学生社团中教授一些化学知识。前几天，发现天气越来越干燥的她带着社团学生做了唇膏和口红。

这一次的社团活动让她有了一个特别的想法。“在期中考试之前，我曾经和我教的学生们说，如果他们考得好，我就送一份神秘礼物给他们，前几天成绩出来，他们取得了年级第一，这让我很开心。为了兑现课堂上的承诺，在带着社团做唇膏前，我就一直在思考送点什么，因为这次我并不想像之前那样送送笔、本，而是打算送点有新意的礼物。刚好，社团活动让我有了灵感。”任欣敏说。

购买材料 休息时间制作

在决定送唇膏给学生们做礼物后，任欣敏开始购买材料。“整个制作过程，就数收集材料的环节比较麻烦。”任欣敏告诉北青报记者，一次性购买这么多制作材料她是有些困难的，她除了找了几家网店外，还亲自跑实体店去购买材料。

材料收集齐全后，任欣敏便开始了制作。“要做的数量比较大，我趁着周末两天分批把唇膏都做了出来。”任欣敏说，她一共做了50多支唇膏，拿出了49支来送给班级同学。

任欣敏告诉北青报记者，做唇膏也算是对得上她所教授的科目。“对于化学老师来说其实挺简单的，在网上找好配方，然后根据喜好加一些精油之类的。”为了让唇膏的保湿、滋润效果好，任欣敏在唇膏里特别添加了维生素e。

表达心愿 希望学生爱上化学

16日，在课堂上，任欣敏将做好的唇膏一一送给了学生。

拿到唇膏后，学生们也很开心，迫不及待地涂了起来。“他们现在经常会在出去玩之前说，‘我先涂个唇膏’。”任欣敏说，就算是男生，对于这份礼物也没有产生抗拒。“我和他们讲，如果自己不用，可以拿来送给妈妈用，毕竟所有的材料都是纯天然的。但也因为没有添加剂的原因，唇膏的保质期比较短，很容易氧化。”任欣敏说。

在送唇膏的时候，任欣敏也向学生表达了自己送这份礼物的想法，“我希望他们可以学以致用，喜欢上化学。”任欣敏说，受这次送礼物的启发，接下来，她也会继续探索，利用化学知识制作出更多的东西拿来当礼物奖励给学生们。（文/记者 王天琪）

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