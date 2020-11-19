原标题：超九成受访幼儿家长关注普惠园建设

近两年，各地纷纷大力建设普惠性幼儿园，增加学前教育学位，降低了价格，缓解了“入园难、入园贵”问题。你关注所在地区普惠园的建设吗？

近日，中国青年报社社会调查中心通过问卷网（wenjuan.com），对1967名幼儿家长进行的一项调查显示，94.3%的受访家长关注所在地区普惠园的建设。对于普惠园，受访家长最关心的问题是校园安全管理（59.4%）、办园主体和教师等人员资质（56.3%）、食品安全（55.4%）和教育理念（54.0%）。61.9%的受访家长希望对普惠园的教师进行培训，55.5%的受访家长希望政府多给予普惠园财政支持。

二线城市受访家长最关注普惠园建设

在青岛居住的李霞（化名）是一个5岁孩子的妈妈，她的孩子就读的民办幼儿园因为经营困难，今年转成了普惠园。“今年上半年孩子不能入园，学校经费来源出现问题，所以转成普惠园。老师说，这样能享受到一些政府补贴和房租方面的优惠政策”。

北京某连锁双语幼儿园老师裴雯（化名）告诉记者，今年她所在的幼儿园也遇到了一些资金上的困难，但是有集团支持，还可以维持。裴雯也在关注普惠园的情况。“这两年北京普惠园建设力度很大。我认识一些私立园的同行，从他们那里得知，一些之前收费几千元的私立园，转普惠园后，收费降到了六七百元”。

调查显示，94.3%的受访家长关注所在地区普惠园的建设。分地区来看，二线城市受访家长（96.4%）最关注普惠园建设，然后是一线城市受访家长（94.4%）。

裴雯觉得，普惠园的收费确实很低，而且提供了更多学位，能起到缓解“入园难、入园贵”的作用。但普惠园也分不同级别，学费、师资会有差异。而且学费一样的幼儿园，质量也不一定相同。“质优价廉”的幼儿园依然是稀缺资源。

调查显示，对于普惠园，受访家长最关心的问题是校园安全管理（59.4%）、办园主体和教师等人员资质（56.3%）、食品安全（55.4%）和教育理念（54.0%）。

家住河北某县的魏臻（化名）有个两岁的女儿，孩子明年就要到入园年龄，她很关注幼儿园相关信息。“最近几年，我们这里开了很多私立幼儿园，规模都不大，不知道会不会变成普惠园。其实作为家长，我最关心的不是普惠的性质，而是想知道质量是否更有保障”。

对于普惠园，受访家长关心的其他问题还有：设施和玩教具质量（49.7%）、离家距离（46.1%）、学费（40.4%）、班额（33.6%）等。

61.9%受访家长希望对普惠园的教师进行培训

虽然现在倡导发展普惠园，但一些家长还是不惜牺牲生活质量，送孩子进更贵的幼儿园。对于这种做法，43.8%的受访家长认为没必要，幼儿园阶段的教育水平差异对孩子影响不大，43.1%的受访家长认为有必要，不能让孩子输在起跑线上，13.1%的受访家长表示不好说。

李霞回忆，当初为了给孩子挑幼儿园，她费了很多心思，比较了很多不同级别的幼儿园。“国际园挺好的，但每年十多万元的学费是我们负担不起的。我们小区的幼儿园很一般，很多老师都只有高中学历。我最后给孩子找了个小一点的双语幼儿园，在孩子教育质量和家庭生活质量之间找个平衡”。

“评价一个幼儿园好不好，首先当然要看安全和规范性，然后看教育理念。”裴雯向记者介绍，幼儿阶段的孩子主要还是在进行五大领域的学习，即健康领域、语言领域、社会领域、科学领域和艺术领域，而不是学科知识的学习。“有的幼儿园，只有一两个兼职外教就敢叫双语园、国际园，或者做了一些装修，就敢叫蒙氏园，乱炒概念，提高收费。家长就要多了解一些相关知识，擦亮眼睛”。

魏臻希望，国家能给予普惠园更多的资金和政策支持，同时加强监管，保证普惠园的规范性。

怎样支持普惠园发展？61.9%的受访家长希望对普惠园的教师进行培训，55.5%的受访家长希望政府多给予财政支持，54.2%的受访家长建议请专家进行教研指导，53.6%的受访家长呼吁民营普惠园也纳入评级和奖补制度，50.9%的受访家长希望向民营普惠园派驻公办教师，37.0%的受访家长建议对其减免房屋等租金。

今年全国两会上，全国政协委员、北京师范大学教育学部教授刘焱指出，把普惠性学前教育纳入基本公共服务，可以强化政府促进普惠性学前教育发展和供给的责任，为普惠性学前教育的发展提供制度和财政保障。

李霞认为，普惠性幼儿园在保证规范办园的基础上，最需要提升的是师资水平。“希望尽量让私立普惠园的老师和公立园的老师享有一样的培训机会，提升他们的职业素养。这样一来，家长才能放心地把孩子交到老师手里”。

受访家长中，72.8%的人的孩子在普惠园就读。来自一线城市的占29.9%，来自二线城市的占49.0%，来自三四线城市的占19.4%，来自城镇或农村的占1.6%。

中青报·中青网记者 周易

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