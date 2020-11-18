人民网北京11月18日电 （记者孙竞 实习生张玉）日前，中国人民大学举办庆祝国学院成立15周年纪念活动。活动共分为院庆典礼和“一勺·莫高”敦煌艺术展开幕式两个部分。

中国人民大学国学院成立于2015年，是新中国第一家以“国学”为名的高等教育科研机构。2017年，国学院举行古典学学院挂牌仪式，学院进入新的发展阶段，致力于推进古典学视野下的“大国学”研究，建设“国学-古典学”特色学科和人才培养模式。国学院始终强调打破学科壁垒，贯通文史哲，积极开展根植于“大国学”的古典学研究，努力打造适应时代需求的国学学科体系，促进有深度的古今对话和跨文明沟通。

中国人民大学党委副书记齐鹏飞在院庆典礼上表示，人大国学院作为新中国第一家以国学教育研究为目的的教学研究机构，也是中国大学中成立的第一家实体国学院，应当持续推进“双一流”建设，夯实学科基础，始终坚持“立德树人、为党育人、为国育才”初心使命，践行“立学为民、治学报国”责任担当，培养为中华民族伟大复兴而不懈奋斗的“国民表率、社会栋梁”。

北京大学人文社会科学研究院院长、国学院副院长邓小南教授表示，人大国学院弘阔视野下的“大国学”理念，“传承文明、弘扬国学，立足现代、走向未来”的整体思路，已经成为引领性的办学方向和教育实践。

借助院庆平台，国学院建立了院史展览室，先后举办多场“日知”讲座院庆特别系列，并于院庆期间开展“国学-古典学学科建设”等一系列研讨会。同时，还将开展敦煌、美术史和西域文明系列讲座等一系列活动。

(责编：孙竞、熊旭)