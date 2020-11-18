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明厨亮灶全覆盖 学生食堂不再是“隐秘的角落”

郭慧岩

2020年11月18日09:21  来源：中国青年报
 
原标题：明厨亮灶全覆盖 学生食堂不再是“隐秘的角落”

近日，关于学生食堂传出不少好消息。据报道，今年年底，河南省中小学食堂将实现“互联网+明厨亮灶”全覆盖，到2022年底将扩大覆盖到其他学校食堂。浙江也提出，到2022年，学校食堂、校外供餐单位“互联网+阳光厨房”基本全覆盖，中小学和二级(含)以上幼儿园食堂智能“阳光厨房”基本全覆盖。

学生“舌尖上的安全”一直都是社会关注的焦点，尤其是中小学生的食品安全更让家长们牵肠挂肚。使用过期食品、厨房食材与老鼠药放在一起、校外供餐单位卫生状况差、“营养午餐”变质等问题，追根溯源，它们的发生与校园食堂不透明、缺少充分监督不无关系。

2017年，教育部发布的《关于做好学校食品安全与传染病防控工作的通知》要求，鼓励中小学校和幼儿园在厨房、配餐间等安装监控，实现食品制作实时监控，公开食品加工制作过程，自觉接受学生及家长监督。这些年，各地将推进学校食堂“明厨亮灶”作为重点工作，一些地方早已实现了全覆盖。

据统计，截至去年10月14日，全国中小学，包括幼儿园，食堂“明厨亮灶”覆盖率是84%。省会城市、直辖市、计划单列市全覆盖程度达到91%。也就是说，还有一些城市具有一定提升空间，需要加快步伐。

此次河南“互联网+明厨亮灶”系统通过将视频信息接入学校或教育部网页、App以及第三方平台等方式，使学校负责人和食堂管理人员可随时发现食堂食品安全问题。同时，学生家长也可借助该系统参与学校食堂监督。值得注意的是，许多地方在实施“明厨亮灶”过程中，都赋予了家长监督权。其实，通道可以再扩大一些，增加学生及家长在食品种类、食堂卫生、食品提供者、经营状况等方面的“否决权”“评分权”，毕竟他们才是与食品“亲密接触”的群体。

此外，实现了“明厨亮灶”并不等于可以一劳永逸，相关部门应将监管、检查常态化，做到真“明厨”、真“亮灶”，对做得好的地方的经验、做法及时通报，对存在的问题及时整改，让“明厨亮灶”实实在在地保障学生安全。

学校食品安全无小事。只有扫清学校食品安全的监管盲区，让监督的阳光照进每一处“隐秘的角落”，学生才能吃得更安全、更健康，家长及社会也才能更放心、更踏实。

(责编：孙竞、何淼)
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