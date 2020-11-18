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四大湾区智囊齐聚华南理工 探索区域高等教育发展新模式

2020年11月18日08:53  来源：新华网
 
原标题：四大湾区智囊齐聚华南理工 探索区域高等教育发展新模式

17日，第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛（以下简称“大赛”）在华南理工大学迎来总决赛。作为大赛系列活动中的重头戏之一，“智绘未来”世界湾区高等教育论坛通过线下举行、线上全球同步直播的形式率先举办。

论坛汇聚旧金山湾区、纽约湾区、东京湾区、粤港澳大湾区四大世界著名湾区的政府、教育、产业各界人士，为面向世界和未来的高等教育和科技创新献计献策，探索区域高等教育发展新模式，搭建湾区校际共享平台、产教合作平台。

教育部高等教育司司长吴岩表示，全球四大湾区的共同特点是“湾区之大”与“大学之大”紧密互动。面对世界百年未有之大变局，高等教育要超前识变、积极应变、主动求变，深刻把握多样化、学习化、个性化、现代化等发展趋势。要抓好“四个质量”（根本质量、整体质量、服务质量、成熟质量），推动“四新建设”（新工科、新医科、新农科、新文科），着力构建高质量高等教育体系。要将粤港澳大湾区打造成为人才培养和创新发展高地，基于湾区高等教育发展特点，探索“先导发展”“伴生发展”模式，以“四新建设”释放工程师红利、健康红利、生态红利、文化红利等四大红利，以一流大学、一流学科、一流专业、一流课程、一流高地、一流平台等“六个一流”助力打造科创湾区、健康湾区、绿色湾区、人文湾区。“湾区之大”在于“大目标、大规划、大发展”，“大学之大”在于“大情怀、大格局、大智慧”，二者要双向赋能，“促互动、促融合、促共荣”，创造世界发展新的增长极。

华南理工大学校长高松介绍了华南理工大学“新工科F计划”，提出要着力培养家国情怀与全球视野兼备、“三力”（学习力、思想力、行动力）卓越的创造性人才，积极探索“以我为主，国际协同；服务国家，臻至一流”的在地国际化办学新路径，为粤港澳大湾区建设贡献“华工力量”。

(责编：孙竞、何淼)
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