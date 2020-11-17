原标题：“袖珍学校”里的“麻雀课”

【一线讲述】

在祖国的偏远山区，有很多不足100人的“袖珍学校”，它们是全国教育体系的神经末梢，是教育扶贫的“最后一公里”。我们支教团的任务就是尽力为这里的孩子们提供更多优质教育资源。其中，发展美育是重要一环。

2014年，我第一次来到贵州镇宁县木厂小学。学校共80名学生、3名教师，主要开设语文、数学等科目，美育课程几乎为零。这种情况也是其他“袖珍学校”面临的普遍难题。

支教过程中，孩子们常问我：彩虹为什么是彩色的？长城是建在云朵上的吗？城里高楼有眼前的山高吗？他们从未见过乐谱、钢琴和水彩，也不知道音乐会、画展和舞台剧。我常常想，贫穷限制了山区孩子的视野，局限了他们自我成长的空间，如果能开拓美育课程，引导他们认识美、体验美、创造美，激发他们体验生活、感受世界、不断创新，那该有多好。

支教团成员都有类似想法。我们用近7年时间摸索出一套课程体量小、授课方式活、教学内容“土”、受众学生少、价值导向精的乡土课程，因为拥有“小”“活”“精”等特点，被大家称为“麻雀课”。

我们充分利用当地条件，因地制宜、就地取材，探索乡土教育经验，不做城市教育的翻版。比如，在贵州苗寨的学校里开展蜡染艺术、芦笙舞等乡土课程，将美术、音乐与乡土文化充分融合，既节约了教学成本，也促进了乡村之美的回归。

“麻雀课”授课方式灵活，可以在不同学校实现差异化布局。我们在不同的学校分别设置民族舞、音乐、美工等课程，并在区域内建立美育“共同体”，推动学校间资源共享、优势互补。

为了让课程设置更科学，我们聘请了北京师范大学、扬州大学教育科学学院的专家们出谋划策，打造标准化课程体系。如今，审美教育、劳动教育、乡土教育等60多门微课程矩阵逐步形成，范围拓展到黔、川、陇等地的60余所学校，开设美育课程15000多课时，参与支教老师300多人，累计听课学生20000余人次。

现在，第一批受教学生已有不少考上了大学，从事与音乐、美术等相关的学习和研究，还有一些学生加入我们，成为“麻雀课”的志愿者，以实际行动反哺山区、奉献力量。

项目团队：

本报记者 李晓、张国圣、晋浩天、严圣禾、王斯敏

本报通讯员 张运、林小楚、夏霞

(责编：郝孟佳、孙竞)