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带孩子们追着光奔跑

2020年11月17日11:30  来源：光明日报
 
原标题：带孩子们追着光奔跑

【扶贫印记】

“这个月19日我必须要回纳雍了，飞毕节的航班停了，我就买了到贵阳的机票再坐车回纳雍，学校开学前的准备工作都还没做好，实在坐不住啊！家里的事就拜托你多担待了。”我到现在都记得2020年2月回贵州之前跟老公说过的话。自打2018年5月被派往赴贵州毕节市纳雍县支教，两年多的时间里类似的话不知说了多少遍。

2018年5月，经天河区教育局选派，原本任广州市天河区珠村小学副校长的我，来到纳雍县教育科技局挂任德育办公室副主任、纳雍县第一小学副校长。3个月不知不觉过去，2018年8月底，原定的支教归期已到。儿子即将高考，丈夫工作繁忙，80多岁的父母也需要照顾，家里的亲人都在盼着我回去。然而我没有选择离开，而是决定把帮扶的时间再延长1年，促使我作出这一决定的，是孩子们恳求我留下来的一页页信笺。

这次，我的岗位变成挂任纳雍县教育科技局党组成员、副局长。这1年里，我跑遍了纳雍县所有乡（镇、街道）的300多所学校，到学校、进课堂实地调研。在我的努力和奔走下，这1年，纳雍县的7个课题在天河区教育局获得立项。

2019年9月，纳雍天河实验学校开工建设，2020年4月竣工并投入使用。学校现开设小学1年级至6年级共24个教学班，第一批招收学生1500名，解决2393户易地扶贫搬迁贫困户适龄子女入学问题，首任校长便是我。

2020年春，因新冠肺炎疫情延迟了开学，我提前带着团队进驻学校，对原有教学设施进行了一些改造。教学楼中间的空地本是一片绿化带，现在顶部装上了玻璃幕墙，地面铺上了柔软地毯，周围放置了各类图书和观赏绿植。我希望孩子们可以光着脚走进来，或趴在地毯上，或坐在书桌前，读最爱读的书，我将这里命名为“阳光书吧”。

随后，露天舞台、仁智讲堂、校史馆也在原有空间巧妙“生长”出来。除了给孩子们在设施上打造“惊喜”，开学之际，我还为1268名学生准备了一份见面礼：一封信，一块金币巧克力。

这封信告诉他们，甜蜜蜜的新生活即将开始了。我在信中写道：今天我们脚下的校园，是我们伟大的祖国在奔向全面小康的路上脱贫攻坚的一个印记，是大山那边的广州天河区捐资援建的，我们校名纳雍天河便是见证。感恩我们今天的时代，感恩祖国，感恩为我们遮风挡雨的奋斗者们。

最后，我让孩子们把巧克力送给“最最亲爱的人”。信的落款，我写上了“你的校长妈妈：詹雯”。我很快收到了学生们的回信。有学生在信中说：“看见那么大的操场和楼层，我的小心脏不知怎么才能冷静下来。”更让我意想不到的是，不少学生将金币巧克力送了回来，“校长妈妈，您就是我们最最亲爱的人”。

纳雍孩子藏在目光里的爱触动了我，让我一直不舍离去。我一直认为自己是一名“爱的搬运工”或者“爱的传递者”。办一所有生命温度的学校，让孩子们爱上学校，他们就会爱上学习，并且对生活抱有向往与希望。我想带孩子们追着光奔跑。

（讲述人：贵州省纳雍县教育科技局副局长、纳雍天河实验学校校长 詹雯）

（本报记者王忠耀、吴春燕、吕慎采访整理）

(责编：郝孟佳、孙竞)
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