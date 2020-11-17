中国戏曲学院2020年度研究生跨系部联合创作剧目开幕 推动戏曲艺术向新时代迈进

人民网北京11月17日电 近日，中国戏曲学院举行2020年度研究生跨系部联合创作剧目开幕式暨京剧《硕鼠》首演。中国戏曲学院副院长冉常建表示，全校师生要扎实继承传统，在继承传统上守正创新，推动戏曲艺术向新时代迈进。

中国戏曲学院学生展演京剧《硕鼠》学校供图

在开幕致辞中，冉常建表示，“研究生跨系部联合创作剧目”这一平台是秉持着戏曲学院教学、科研、创作、实践四位一体的平台。创作过程中包含着学院教学目标、教学方法与科研任务等内容的体现。

冉常建指出，“研究生跨系部联合创作剧目”这一平台秉持着学院的教学指导方式，通过研究生之间的碰撞融合、交流合作，展现了学院研究生们的创作风采。在此过程中，师生之间教学相长，老师在同学的创排过程中感受到新一代学生的新思维、新想法、新激情，促使自身进一步思考如何将研究生教学目标推向一个更高的境界。相应的，这一平台应随着学生的成长而不断完善，教学方法应随着社会环境的变换而不断丰富，从而真正地让研究生教学和本科生教学有不同的质的定位，让学院的研究生学子们切实地为戏曲的传承、发展贡献出自己的力量。

科研与研究生工作处处长李威认为，研究生跨系部联合创排展演活动——是平台，是画廊，是桥梁。作为一个平台，研究生们可以在这一平台中驰骋想象，展现才能，把学到的和未能激发的潜能充分展现出来，同时也锻炼了他们的创作能力、合作能力、真操实干的能力；作为一个画廊，在这个画廊中有近几年来推出的20多部研究生主创的剧目；作为一个桥梁，研究生们通过这一桥梁把多部剧目推广到社会上，并取得了不错的反响。

中国戏曲学院学生展演京剧《硕鼠》学校供图

八部戏的主创人员在开幕式现场依次分享了剧目信息及创排感悟。“研究生跨系部联合创作剧目”这一平台，使得研究生们得益于导师们的悉心指导，通过不同专业的同学相互学习碰撞，密切配合与交流，切实将学到的理论知识与实践经验相结合，拓展了自身艺术理论厚度，艺术思维视野宽度，增强了研究生的自主学习能力，使得研究生们不单单拘泥于自己的所学专业，而是从多方位、多领域进行挖掘与培养，形成应用型综合人才。

据悉，本次展演的京剧《硕鼠》，主创团队由中国戏曲学院各系研究生和本科生组成，该剧筹划、排演历时一年半的时间，充分体现了学院研究生人才培养的优良前景。在接下来的剧目展演中，中国戏曲学院将继续发挥“一颗菜”的戏曲精神，充分发挥戏曲艺术高校研究生才能，在吸收中华优秀传统文化的同时，深入挖掘主观能动性，在创作过程中博采众长，不断提高创新意识和创新能力，努力打造“高峰”剧目。

(责编：郝孟佳、熊旭)