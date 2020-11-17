原标题：教育扶贫点亮贫困学子人生梦想

位于毕节市威宁县的广州江楠蔬菜种植育苗基地。资料图片

扶贫先扶智，治贫先治愚。教育是阻断贫困代际传递的治本之策。习近平总书记强调，要推进教育精准脱贫，重点帮助贫困人口子女接受教育，阻断贫困代际传递，让每一个孩子都对自己有信心、对未来有希望。东西部协作推动教育精准脱贫，让西部地区贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育，全面提升综合素质和劳动技能，从而摆脱贫困窘迫的命运束缚，照亮人生理想的逐梦征程。

真心实意协作推动教育扶贫，扶贫服务蕴含民生温度

广州市对口帮扶贵州毕节市、黔南州的过程中，加大力度推进教育精准脱贫工作，发挥优势，有力有序地推进多形式、多层次、多渠道的教育扶贫协作，为当地实现脱贫攻坚连战连捷作出重要贡献。贫困学子也因此享受到了公平而有质量的教育资源服务，直接感受到党中央的真情关怀，看到人生梦想的希望之光。比如，广州市及天河区投资4250万元，在纳雍县援建易地扶贫搬迁安置点配套学校——纳雍天河试验学校。校长詹雯和她带领的团队克服各种困难、争取各种条件，切实提高了当地贫困子弟的受教育水平，用实际行动办出了一所有生命温度的学校，让孩子们爱上学校，爱上学习，并且对生活抱有向往与希望。

真帮实扶协作推动教育扶贫，项目化推动彰显帮扶力度

贵州曾是全国贫困人口最多、贫困面最大、贫困程度最深的省份，现在是全国减贫人口最多的省份，其中，毕节市、黔南州减贫成效显著。能够取得这样的成绩，协作推动教育扶贫功不可没。自确定扶贫协作关系以来，广州市与毕节市、黔南州建立定期会商机制，及时解决教育对口帮扶中存在的突出问题与困难。采取项目化跟踪推进，建立任务清单、责任清单，明确具体责任人和完成时限。紧紧围绕义务教育、职业教育、高等教育发展需要，发挥东部帮扶城市在教育资源、理念、管理、人才等方面的优势，探索实施“组团式”帮扶模式，切实提高办学水平和质量。

真抓实干协作推动教育扶贫，分类施策务求措施精准有效

结合毕节市、黔南州的教育发展实际，广州市以更加明确的目标、更加精准的措施对症下药、靶向治疗，出实招、求实效，真抓实干推动教育扶贫工作跃上新台阶。

广州市坚持精准高位对接，与毕节市、黔南州的教育局领导进行多次座谈，并拟定教育帮扶“一校一策”需求清单，形成了“一对一”“多对一”的结对帮扶格局。

广州市采取分阶段精准分类施策。大力选派优秀校长、学科领军人、支教团队进入毕节市、黔南州各类学校，发挥人才作用，提高当地办学水平；瞄准建档立卡贫困人口精准发力，积极构建职业教育联盟；强化资源整合、统筹推进，积极开展师资培训、学科建设、产学研结合等合作交流。

广州市还探索“组合式”帮扶模式，通过支援团队配套、帮扶资金配套、制度建设配套和人才培养配套“四配套”，突出体制机制创新植入、管理模式整体植入、理念观念传播植入、利益共同体构建植入，推动毕节市、黔南州贫困地区中小学实现内涵式高质量特色化发展。

（作者：袁晓文，系贵州绿色发展战略高端智库特聘研究员）

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