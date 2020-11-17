原标题：普法教育让青少年法治意识不断增强

高中生小波（化名）因参与抢劫，被判有期徒刑一年、缓刑一年。北京大兴区人民法院未成年人审判法官王艳超为他实施“亲职教育计划”，安排家长与小波一起听法治课、接受心理辅导，还邀请小波参加模拟法庭等活动。历经两年多认真改造并接受普法教育，小波高考成绩超出一本线40多分。

普法教育春风化雨，为像小波一样的孩子开启了人生新篇章。2016年“七五”普法工作启动以来，领导干部带头尊法、学法、守法、用法，运用法治思维和法治方式的能力和水平得到提升，广大群众特别是青少年法治意识不断增强。

2018年8月24日，习近平总书记在主持中央全面依法治国委员会第一次会议时强调，坚持把全民普法和守法作为依法治国的基础性工作，实行国家机关“谁执法谁普法”普法责任制，将法治教育纳入国民教育体系，全社会法治观念明显增强。要加大全民普法力度，培育全社会办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境。

学法用法 青年干部走在前列

陆运服务的增值税税率、小规模纳税人的简易计税办法、全面推行营改增的试点项目……最近，甘肃省庆阳市西峰区税务局青年干部陈亦新每天抽出半小时学习税法知识要点。“积极学法懂法守法，能有效提高税务干部运用法治思维和法治方式处理问题的能力，也能带动办事群众自觉守法纳税。”他说。

2016年1月，中央全面深化改革领导小组审议通过中组部、中宣部、司法部、人社部联合制定的《关于完善国家机关工作人员学法用法制度的意见》，将国家工作人员学法用法制度规范化、长效化，进一步促使国家工作人员带头尊法、学法、守法、用法。

法治观念强不强、法治素养高不高，成为衡量干部德才的重要标尺。能不能遵守法律、依法办事，成为考察干部的重要内容。

“以前认为考试只是走走过场，现在是真正以考促学。”2015年，山东省滨州市率先在全省推行领导干部网络普法考试制度。全市1500多名县级领导干部每隔两年需要到微机教室参加一次法律知识测试。考试试题由网络随机生成，交卷后考试结果自动显示。

浙江宁波把学法用法纳入市直机关工作人员“周二夜学”制度内容，今年以来，部分单位将整月的夜学时间用于学习《民法典》《反间谍法》《宁波市垃圾分类管理条例》等重点法律法规。江苏、江西、甘肃等省份将学法用法纳入公务员考核和领导班子、领导干部年度述职内容，将述法与述职述廉工作同部署、同推进、同考核。

法治副校长进校园 让宪法精神入脑入心

“讲好法治教育课是法治副校长的应尽职责，对青少年日常生活的关注和关心，也是做好法治教育工作的关键。”自2015年以来陆续担任大兴区第一中学、第五小学法治副校长的王艳超颇有心得。

2019年以来，王艳超所在的大兴区人民法院以北京市高级人民法院启动的“京法巡回讲堂”系列活动为依托，举办模拟法庭大赛，邀请中小学生走进法院，参与模拟法庭审理；与团大兴区委合作，参与筹拍以“反校园欺凌”等为主题的法治教育微电影；与大兴区教委等机关共同制订《大兴区防治中小学欺凌和暴力实施意见》。

“七五”普法以来，像王艳超这样的司法人员走入校园，成为青少年的法治教师，向学生们讲解宪法确立的我国国体、政体、基本政治制度、基本经济制度、公民的基本权利和义务等，让宪法活起来、动起来，让宪法精神入脑入心。

宁夏大学土木与水利工程学院大四学生张娜，对两年前在银川市中级人民法院观摩的一起金融借款纠纷案件审理记忆深刻。“法庭氛围很庄严，法庭调查、举证质证、法庭辩论各个程序环环相扣，让正义以看得见的方式实现。”张娜说，“这次旁听案件庭审，给我们上了一堂生动的法制课，也让我和同学们认识到违法网贷的巨大危害。”

今年7月，上海市高级人民法院等6部门联合印发《关于加强本市中小学校法治副校长工作的若干意见》，提出上海中小学应至少配备1名法治副校长，参与学生欺凌治理和罪错学生教育矫治等工作，督促学校健全完善侵害未成年人案件强制报告、涉及性侵害违法犯罪人员入职前查询和从业限制等制度机制。

“花式普法”让依法治国观念蔚然成风

在山西省运城市垣曲县，退休夫妇卢付合、张润棉自2012年担任义务普法员以来，自费购买摄像机、挑杆话筒等设备，鼓励身边群众当演员，自编自导拍起了普法剧。

他们拍摄的第一部垣曲方言剧《就在这里吃》上线后，第一天的观看量就有2000多人次。后来在垣曲县司法局帮助下，他们成立了方言普法剧摄制组，县电视台邀请他们通过《法治垣曲》栏目参加普法宣传。

邻里地界纠纷、婚姻彩礼问题、赡养老人责任与义务……“一剧一法”的情景化短剧一改教条式普法，让群众在潜移默化中感知法律。他们推出的垣曲方言普法剧都是身边人演身边事，做到了拍一部剧、释一部法、解一个惑、育一群人。

“七五”普法以来，一系列制作精良的法治短视频与全国观众见面，一大批法治文艺宣传队伍走进社区、乡村开展普法惠民演出，地方戏曲、短视频、微电影等新媒体法治文化作品已成为群众学法用法的重要载体。

2017年5月，中办、国办印发《关于实行国家机关“谁执法谁普法”普法责任制的意见》，推行坚持“谁执法谁普法”的普法责任制。各地执法部门纷纷利用专项法律颁布实施的周年纪念日等时间节点，组织开展宣传月、宣传周和宣传日活动。

为更加贴近群众、贴近年轻人，各地执法机关还通过抖音等新媒体平台用诙谐幽默的语言、丝丝入扣的剧情向网友“花式普法”，内容涵盖教育就业、医疗卫生、食品安全、环境保护、社会救助等群众关心的方方面面。

经常用手机刷短视频App的北京青年周毅很喜欢看普法情景剧，在他看来，这些“花式普法”内容不仅增强了公众的法治观念，还能提高执法部门人员的法治思维和依法办事能力。“能很明显地感受到这几年依法治国的理念深入人心，社会公众更加崇法尚法了。”他说。

中青报·中青网记者 崔丽 焦敏龙

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