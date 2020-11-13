第六届思想政治教育创新发展学术研讨会举办

人民网北京11月13日电（记者 孙竞）第六届思想政治教育创新发展学术研讨会日前在长沙举办。研讨会以“疫情防控常态化背景下如何提升高校思想政治教育工作质量”为主题，围绕疫情防控期间高校思想政治教育工作的理论和实践探索、高校思想政治理论课教学方式改革创新等议题开展交流研讨。

中国高等教育学会副会长、中国高等教育学会思想政治教育分会理事长、北京师范大学原党委书记刘川生指出，疫情防控常态化背景下，做好高校思想政治教育工作要加强理论研究，努力做好伟大抗疫精神的研究阐释和宣传推广；要挖掘教育资源，探索将伟大抗疫精神融入高校思想政治教育的方法路径；要注重总结创新，充分运用网络平台推动高校思想政治教育创新发展。

教育部思想政治工作司宣传教育处处长陈郭华就当前形势下做好高校思政工作提出四点期望：一是加强对十九届五中全会精神的宣传解读，深化党的理论创新，推进铸魂育人；二是弘扬伟大抗疫精神，深化爱国主义教育，不断坚定四个自信；三是深入挖掘历史现实中的思政元素，在中西对比、内外比较中坚定理想信念；四是加强理论武装，提升实践体验，增进融合互动，着力推进三全育人。

“坚持伟大抗疫精神教育、推进大学生责任担当教育、开展坚定四个自信教育是疫情防控常态化背景下提升大学生思想政治教育质量的当代课题。”中国高等教育学会思想政治教育分会副理事长，西南大学原党委书记、马克思主义理论中心主任黄蓉生谈到。

中国高等教育学会思想政治教育分会副理事长，首都经济贸易大学原党委书记冯培提出，疫情防控期间，高校思想政治工作的响应和引领要以敏锐的眼力聚民心，提升引领的速度；要以坚深的定力强信心，强化引领的力度；要以聪慧的脑力暖人心，传递引领的温度。

“疫情防控本身就是一场生动的思想政治教育。”中国高等教育学会思想政治教育分会学术委员会副主任委员，武汉大学原党委副书记，中央马克思主义理论研究与建设工程首席专家骆郁廷认为，提升思想政治教育工作质量，要做好重大疫情防控思政元素在思想政治理论课、日常思想政治教育和网络思想政治教育中的有效开发与转换。

研讨会上，与会专家学者、一线教师和辅导员代表分别结合疫情防控期间的理论研究和实际工作，做了主题发言。

据悉，活动由中国高等教育学会主办，中国高等教育学会思想政治教育分会、高校思想政治工作队伍培训研修中心（北京师范大学）、高校思想政治工作队伍培训研修中心（湖南师范大学）承办。

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