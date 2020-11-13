四年反复刷“几点几”值得吗

希望同学有能力追求绩点，但又不受困于绩点，拥有对于广阔世界更多的热爱和好奇。

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一个刚进高校任教的朋友最近时常感慨，当走上讲台、承担属于教师的种种职责之后，似乎忽然拥有了一种穿越时空的视角，去回望数年前的少年心思。“做学生时很多想不明白的事，天天苦恼的问题，现在重新审视，一下子全都懂了。不过那也是学生的必经之路”。

朋友指的“想不明白的问题”是：大学4年她所在宿舍的其他人，成天都疯狂为“绩点”纠结，甚至因此抱团“孤立”她。

这位朋友是个性格佛系的人，又恰好属于学习不费劲儿就能拿高分的体质。大学时代的她，花了挺多时间参加学校社团和校外实践活动，学习也能兼顾好，期末考试各科成绩一直能保持在班级Top 2，让她的室友们格外眼红。

“每到期末考试，室友们就对我的作息表格外紧张。我晚上10点半上床睡觉，她们就会很警惕地观察我。有一次还忍不住盘问：‘你是不是连午饭都不吃，就躲在外面复习了？不然怎这么早睡觉！’还有时候我经过她们书桌，她们会防范我是不是要看她们的笔记。”

朋友回忆，当年最令她烦恼的是，每次一到系统公布各科绩点的那天，室友们都会来问她得了多少。有一次，朋友实在被问烦了，就认真地问室友：“你们为什么如此在意绩点？为什么要很在意我的绩点？”

朋友很无语的是，当时室友们主要有两种想法。一种是认为老师打分主观，可能会偏爱我朋友，所以她的绩点很高；另一种是认为朋友是她们在毕业季的最大竞争对手，朋友的存在，意味着她们保研或申请出国时，难度系数大了许多。

“事实上到了毕业季，她们的人生道路并没有因为我的绩点而变得不同，有的室友找了不错的工作，有人出国深造，各自出路还是与自己的努力相关。”让朋友感到很难过的是，就因为绩点——这样一个其他室友认为比天大的大学KPI，让她失去了一段珍贵的大学同窗同寝的友情。毕业之后，同寝室几个姑娘都甚少联系，如同陌生人一般。

当朋友和我说起数年前那段并不愉快的往事时，我不由想起了自己读书时，班级里也有个学霸同学被绩点所困。

那个同学成绩在班级排名前三位，却总是不满足于某些学科的绩点。她认为，为了到大四能以有绝对竞争力的绩点，在保研和申请出国战场上所向披靡，她必须要让每一门课的绩点都高高在上。

大学里允许学生重修之前修过的科目，新的成绩能覆盖掉旧时成绩。那个学霸同学，在每个新学期到来的时候，都会选择重修她之前认为绩点还不够高的科目。这也意味着，当我们大多数学生开始步入新学期新轨道时，那个同学都会和下一届学弟学妹们同时出现在某一间教室里，任课老师也会带着无比惊讶的表情问一句：“你怎么又来了？不是已经通过考试了吗！”

毋庸置疑，人的精力是有限的。这个反复刷绩点的同学在大二、大三活得非常辛苦。无暇玩乐，更无暇注意大学里绩点以外的斑斓世界。等她终于心满意足把那个数字刷到了足够“完美”时，大学时代也到了尾声。

“大学四年，感觉很像另一种‘后高三时代’呢，为了这样一个结果活着，这个过程的其他记忆都模糊了。”坐在大学毕业典礼上，那个同学感慨了一句。顺利保研的她，在一段旅程的终点，并没有得到想象中的喜悦。

如果这4年，和中学的那3年，以及接下来的研究生3年，都是一样的色彩和步调，青春回忆里到底有什么不一样的颜色呢？被绩点困住的大学，真的很值得吗？

如今兜兜转转，我的那个“被绩点毁掉同窗情”的朋友，成为一名大学教师。经历过关于绩点的不快往事，我的朋友想做一些改变，给当下学生们传递一点自己的感悟。

“首先，追求高绩点没有问题，高绩点确实是在高校学习能力的表现之一。但是，高等教育绝不仅是绩点教育，蕴含着知识、能力、心态、价值观乃至人生追求等很多维度的塑造。”朋友感叹。

在期末季到来的时候，看着紧张复习、为考分忐忑的学生们，我朋友站在讲台前，郑重地说：“你们好好学习是天道酬勤；我们老师公平公正给出成绩、算绩点，是‘替天行道’。我一定会公平给出每一个成绩，而你们也不用被其他人的分数影响。记住，你们的竞争对手不是这个班的同学、室友，而是你自己。”

朋友释然笑言，绩点困扰过彼时的她和室友，希望现在不会再困扰自己的学生。“我希望教出来的学生，有能力追求绩点，但又不受困于绩点，而是有自己对于广阔世界更多的热爱和好奇，毕竟人生之路很长，更值得的事情不在绩点上”。

任桉

(责编：何淼、熊旭)