人民网>>教育>>滚动新闻

四年反复刷“几点几”值得吗

2020年11月13日08:14  来源：中国青年报
 

希望同学有能力追求绩点，但又不受困于绩点，拥有对于广阔世界更多的热爱和好奇。

---------------

一个刚进高校任教的朋友最近时常感慨，当走上讲台、承担属于教师的种种职责之后，似乎忽然拥有了一种穿越时空的视角，去回望数年前的少年心思。“做学生时很多想不明白的事，天天苦恼的问题，现在重新审视，一下子全都懂了。不过那也是学生的必经之路”。

朋友指的“想不明白的问题”是：大学4年她所在宿舍的其他人，成天都疯狂为“绩点”纠结，甚至因此抱团“孤立”她。

这位朋友是个性格佛系的人，又恰好属于学习不费劲儿就能拿高分的体质。大学时代的她，花了挺多时间参加学校社团和校外实践活动，学习也能兼顾好，期末考试各科成绩一直能保持在班级Top 2，让她的室友们格外眼红。

“每到期末考试，室友们就对我的作息表格外紧张。我晚上10点半上床睡觉，她们就会很警惕地观察我。有一次还忍不住盘问：‘你是不是连午饭都不吃，就躲在外面复习了？不然怎这么早睡觉！’还有时候我经过她们书桌，她们会防范我是不是要看她们的笔记。”

朋友回忆，当年最令她烦恼的是，每次一到系统公布各科绩点的那天，室友们都会来问她得了多少。有一次，朋友实在被问烦了，就认真地问室友：“你们为什么如此在意绩点？为什么要很在意我的绩点？”

朋友很无语的是，当时室友们主要有两种想法。一种是认为老师打分主观，可能会偏爱我朋友，所以她的绩点很高；另一种是认为朋友是她们在毕业季的最大竞争对手，朋友的存在，意味着她们保研或申请出国时，难度系数大了许多。

“事实上到了毕业季，她们的人生道路并没有因为我的绩点而变得不同，有的室友找了不错的工作，有人出国深造，各自出路还是与自己的努力相关。”让朋友感到很难过的是，就因为绩点——这样一个其他室友认为比天大的大学KPI，让她失去了一段珍贵的大学同窗同寝的友情。毕业之后，同寝室几个姑娘都甚少联系，如同陌生人一般。

当朋友和我说起数年前那段并不愉快的往事时，我不由想起了自己读书时，班级里也有个学霸同学被绩点所困。

那个同学成绩在班级排名前三位，却总是不满足于某些学科的绩点。她认为，为了到大四能以有绝对竞争力的绩点，在保研和申请出国战场上所向披靡，她必须要让每一门课的绩点都高高在上。

大学里允许学生重修之前修过的科目，新的成绩能覆盖掉旧时成绩。那个学霸同学，在每个新学期到来的时候，都会选择重修她之前认为绩点还不够高的科目。这也意味着，当我们大多数学生开始步入新学期新轨道时，那个同学都会和下一届学弟学妹们同时出现在某一间教室里，任课老师也会带着无比惊讶的表情问一句：“你怎么又来了？不是已经通过考试了吗！”

毋庸置疑，人的精力是有限的。这个反复刷绩点的同学在大二、大三活得非常辛苦。无暇玩乐，更无暇注意大学里绩点以外的斑斓世界。等她终于心满意足把那个数字刷到了足够“完美”时，大学时代也到了尾声。

“大学四年，感觉很像另一种‘后高三时代’呢，为了这样一个结果活着，这个过程的其他记忆都模糊了。”坐在大学毕业典礼上，那个同学感慨了一句。顺利保研的她，在一段旅程的终点，并没有得到想象中的喜悦。

如果这4年，和中学的那3年，以及接下来的研究生3年，都是一样的色彩和步调，青春回忆里到底有什么不一样的颜色呢？被绩点困住的大学，真的很值得吗？

如今兜兜转转，我的那个“被绩点毁掉同窗情”的朋友，成为一名大学教师。经历过关于绩点的不快往事，我的朋友想做一些改变，给当下学生们传递一点自己的感悟。

“首先，追求高绩点没有问题，高绩点确实是在高校学习能力的表现之一。但是，高等教育绝不仅是绩点教育，蕴含着知识、能力、心态、价值观乃至人生追求等很多维度的塑造。”朋友感叹。

在期末季到来的时候，看着紧张复习、为考分忐忑的学生们，我朋友站在讲台前，郑重地说：“你们好好学习是天道酬勤；我们老师公平公正给出成绩、算绩点，是‘替天行道’。我一定会公平给出每一个成绩，而你们也不用被其他人的分数影响。记住，你们的竞争对手不是这个班的同学、室友，而是你自己。”

朋友释然笑言，绩点困扰过彼时的她和室友，希望现在不会再困扰自己的学生。“我希望教出来的学生，有能力追求绩点，但又不受困于绩点，而是有自己对于广阔世界更多的热爱和好奇，毕竟人生之路很长，更值得的事情不在绩点上”。

任桉 

(责编：何淼、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

人民网评：开学第一天，祝福中国！ 课堂响起琅琅书声，球场重现龙腾虎跃，曾经暂时停摆的世界，从此真正生动并灿烂起来。 【详细】

原创报道|

王树国：46万导师 如何做好研究生成长成才的引路人 导师既是研究生学术道路的指导者，也是价值观塑造的引路人。如何打造一支高水平、高素质的研究生导师队伍？首期“研究生教育发展新图景”系列报道，我们对话西安交通大学校长王树国。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved