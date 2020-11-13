多地2021年高考报名陆续开启 同学们，加油！

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2021年高考报名已经陆续开启啦

虽然距离2021年高考还有一段时间

但已经有超20个省份明确高考报名时间

四川、安徽、黑龙江等省份在10月份已经完成了这项工作

下面就跟随小编一起来看看各地安排

提醒各位考生做好时间安排

切勿错过报名及缴费时间

北京：高考报名缴费工作11月8日正式启动

北京今年高考报名缴费有银联支付、支付宝支付和微信支付三种方式。

2021年普通高考报名包括网上提交报名申请信息、网上填报个人信息并缴费和现场报名资格确认三个阶段。网上提交报名申请信息的时间为2020年11月1日8时至4日20时（进城务工人员随迁子女提交报名申请信息的时间为2020年10月12日8时至13日20时）；通过报名资格初审的考生网上填报个人信息并缴费的时间为2020年11月8日8时至11日20时；现场确认报名资格的时间由各区高校招生办公室在11月20日前自行安排，考生在完成网上填报个人信息和缴费时要注意网上通知的现场报名资格确认安排，按时进行现场报名资格确认。

考生必须完成上述三个阶段且通过报名资格现场确认后，方能参加北京市2021年普通高等学校招生考试。

天津：2021年普通高考报名工作将于11月14日开始

2021年天津市普通高校招生全国统一考试报名工作将于11月14日开始。报名条件保持不变，将进一步严格资格审核。相关考生须在规定时间内履行报名手续，逾期不再补报。

符合报名条件的考生，于2020年11月14日至11月23日，登录招考资讯网（www.zhaokao.net），进入天津市普通高考网上报名系统，根据要求和提示，录入报名信息，并保证各项信息的完整、真实、准确。

湖南：2021年普通高考报名工作11月10日-20日进行

湖南省教育考试院提示：

高考报名必须采集考生个人二代居民身份证的基本信息，如身份证遗失或将于2021年9月30日前过期的，考生须尽快到户籍所在地公安部门指定地点补办。

考生个人的二代居民身份证信息应与户口簿一致，如因家庭住址搬迁、行政区划调整等导致户籍发生变更的，须及时到公安部门办理新户口簿和二代居民身份证，确保户口簿、二代居民身份证信息与当前公安部门户籍信息一致。

拟报考高校少数民族预科班招生、国家专项计划、高校专项计划等有户籍招生要求的考生，须在户籍所在县（市、区）报名并认定其相关报考资格。拟报考地方专项计划、农村教师公费定向培养计划、农村订单定向免费医学生等招生计划的考生，原则上在户籍所在县（市、区）报名。

广东：2021年高考报名确认时间为11月6日—10日

广东省教育考试院提示，如果手机接收不到验证码，建议考生检查是否短信被拦截了，多次尝试无效建议更换父母手机接收短信。单考单招考生如需参加统考或兼报其他科类考试，应使用相应的属性号报名。

有考生问，上传不了证件怎么办，能否直接交给学校或者报名点？省教育考试院回复，证件只能在系统中上传，附件大小不得超过2M，如果手机端多次上传不成功，建议使用电脑版的谷歌或火狐浏览器再次尝试。上传临时身份证有效。

云南：2021年高考11月10日起网上报名

云南省2021年普通高校招生全国统一考试报名工作于11月10日正式开始。包括保送、强基计划、少年班、高水平艺术团、运动队、运动训练、武术与民族传统体育单招、高职单招、英语科目听力考试和口语考试、残障考生单招及各类单独招生考试等，均须进行网上报名。

网上报名从11月10日至20日进行，逾期不再办理报名手续。考生须携带本人二代身份证原件、户口簿、毕业证或学历证明，在户籍所在地的县、市、区招生考试机构、学籍所在学校设立的报名确认点进行资格审查、照相、确认报名信息。

除了上述列举的这些地方，整个11月都将是高考报名的集中期，山东、内蒙古、湖北等省份虽暂未开启报名，但也将在11月中下旬进行。在公布报名时间的同时，一些地区也在为考生能顺利报名提供便利。例如，在报名缴费方式方面，北京、内蒙古等地已经可以支持微信、支付宝缴费。此外，考虑到考生报名前居民身份证有效期满、证件损坏、丢失等急需办证、用证的迫切需求，河北秦皇岛市公安机关还将开启高考学生报名加急办理居民身份证“绿色通道”。

学霸这么优秀，他们的学习有没有妙招？

也许根本没有，只是因为他们比你更自律

来源：复旦大学微博

来源：复旦大学微博

来源：复旦大学微博

还记得此前微博刷屏的“学霸笔记”吗

上面这几张笔记

清晰严谨的构图、可爱有趣的手绘、细心标注的重点

是不是也吸引了你的注意

学霸那么优秀

是不是因为他们有什么妙招？

也许根本没有

只是因为他们比你更自律

当你钻着网课的漏子，用自认为高明的方式“开小差”沾沾自喜的时候

当你在下课后，把时间花费在打游戏，看电视，肆意玩乐的时候

学霸们依然在自律地认真学习

他们也许就是你的同学甚至是同桌

身处一个班级，聆听同一位老师的授课

他们并没有在智商上高出其他人一大截

只是在对自己的自律要求上确实比很多人更优秀

学霸的笔记记得好？

买来当学习参考资料一定能有收获对不对？

小编认为真的不一定

还是不要迷信“学霸笔记”

毕竟，你和学霸的学习方法不一定相同

如果机械地照搬“学霸笔记”

容易丧失自我的归纳概括能力

也许，学霸的笔记里确实有值得你参考和学习的经验

虽然笔记可以复印，但复印了笔记的你，也不一定可以变成“学霸”

小编还是希望

各位同学努力改变日常不正确的学习习惯

不要用偷懒来“欺骗”自己

认真听讲+认真做笔记+结合自身学习情况查缺补漏

这样的学习状态

可能更有利于形成自己的学习方法

2021年的高考

在不远的前方

希望从报名后到高考前的这段时光里

同学们可以端正自己的学习态度

认真学习，努力提高自己

预祝大家在未来的学习中

可以有所收获，获得成长

同学们，加油！

(责编：何淼、熊旭)