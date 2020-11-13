双师课堂，为在线教育续航

今年7月6日，人社部联合国家市场监管总局、国家统计局发布9个新职业，在线学习服务师就是其中之一。在人社部发布的《关于对拟发布新职业信息进行公示的公告》里，在线学习服务师被定义为运用数字化学习平台（工具），为学习者提供个性、精准、及时、有效的学习规划、学习指导、支持服务和评价反馈的人员。

在线教育企业好未来建立“直播+辅导”双师模式，通过主讲老师提供优质的教学内容和班主任老师提供有温度的教育服务，更大程度地激发学生学习兴趣，保证学生学习效果，赢得了用户的认可。

全方位的教育服务

晚上6点，学而思网校成都基地的班主任老师盛倩倩准时坐在电脑前，打开摄像头进入直播间。在正式上课前15分钟，她要带着直播间里的学生们复习上节课的内容，并预习本节课的知识点。正式课程开始后，在主讲老师讲课的同时，她时刻关注着每个学生的学习状态。

据介绍，班主任老师的工作内容包括几个方面；课前直播，引导学生快速进入学习状态；课中跟课，保障学生的学习效果；课后总结，发现学生学习中的问题；日常及时反馈，让家长了解学生的学习情况。

大部分班主任老师会在日常任务的基础上加倍努力。为了在课后能够及时解决学生不懂的知识点和难题，盛倩倩每次课前都和主讲老师一起磨课、备课，虽然花费了很多时间，但在她看来，自己有义务和主讲老师一起帮助学生提高学习能力。

在班主任老师出现前，在线教育经历了光盘时代、录播时代、大班直播时代。早期，缺乏互动和即时反馈的录播课程让学生很难全神贯注地投入学习。现在的“直播+辅导”模式，主讲老师专注于知识传授部分，班主任老师则更多承担“育”的责任，给予学生鼓励、引导式的陪伴，用细心、爱心、耐心和责任心，为在线教育补上了“育人”的一环。

严格的考核制度

“想成为一名合格的班主任老师，真的很不容易。”学而思网校镇江基地班主任老师乔兴宇感慨。

去年3月，还是南京邮电大学大四学生的乔兴宇成了网校的实习班主任老师。网校对班主任老师的考核要求是任何一个微小错误都不能放过。然而岗后培训的3项考核中，他有两项都没能过关，特别是在批改练习考核中，由于疏忽大意没能批改出来一个数量单位的错误，导致没能如期通过考核。

工作后，乔兴宇不断提醒自己，作为一名班主任老师，一定要一丝不苟、全力以赴，对自己的学生负责，对信任自己的家长负责。凭着这股子认真负责的精神头，他很快成长为一名优秀的班主任老师。

严格的考核制度，让班主任老师们具备了扎实的学科知识和良好的职业修养。

专门的培养计划

“小侯老师，虽然我们没有见过面，但您对我学习和生活无微不至的鼓励与关心，让我在遇到困难时再也不会感到孤独和害怕。非常感谢您半年来的辛勤付出，祝您教师节快乐！”今年教师节，学而思网校班主任老师侯宇在朋友圈晒出了学生发来的贺卡。“这是我拥有在线学习服务师身份认证后的第一个教师节，我感受到沉甸甸的责任。未来我将不断提高专业知识技能，同时保持与学生沟通，与他们相互陪伴、共同成长。”侯宇说。

据了解，网校为班主任老师岗位制定了专门的培养计划和晋升计划：其一是同一岗位内不断深耕，并通过专业级别晋升；其二是走管理序列，晋升路径分别是教学组长、学科组长、基地负责人、校长；其三是鼓励人才流动的“活水计划”，可以跨岗位、跨职能、跨事业部横向发展，比如内部转岗至教研、质控、学科运营、师选、培训等。

“未来，在线学习服务师会成为教育场景中不可缺少的一部分。在线教育企业将更加重视在线学习服务师的体系搭建，并建立起选、育、用、留的一整套管理体系，让教育更美好。”好未来相关负责人说。

《 人民日报 》（ 2020年11月13日 15 版）

(责编：杨光宇)