以技术为引领 推进智慧教育生态创新发展

人民网长沙11月12日电（记者 孙竞）在教育朝向“智能时代”迈进的当下，积极探索智能技术在智慧教育场景的应用，对于不断深化和丰富现代教育内涵，重塑智慧教育生态具有重要意义。作为第55届中国高等教育博览会的重要活动之一，“AI+教育 智联WE来2020智慧校园标准体系建设与人工智能+教育论坛”日前在长沙举办。

中国高等教育学会副会长、教育部高等教育司原司长张大良指出，智慧校园是建设以物联网为基础的智慧化的校园工作、学习和生活一体化环境，这个一体化环境以各种应用服务系统为载体，将教学、科研、管理和校园生活进行有效融合，形成无处不在的网络学习、融合创新的网络科研、透明高效的校务治理、丰富多彩的校园文化、方便周到的校园生活。 纵观国际国内教育信息化的发展，建设智慧校园已是大势所趋、势在必行。

张大良就高校智慧校园建设提出三点建议：一是发展互联网+教育，推进人才培养模式改革；二是加强数据治理与共享，周到精准服务师生；三是整体设计系统建设，提高智能化的管理水平。

教育部科技司一级巡视员高润生在致辞中提到，人工智能是实现教育生态重构的有效手段，相关技术在教育中的深度广泛应用，将彻底改变教育的时空场景和供给水平，将实现信息共享、数据融通、业务协同、智能服务，推动教育整体运作流程改变，使规模化前提下的个性化和多元化教育成为可能，进而构建出一种新的灵活、开放、终身的个性化教育生态体系。

“进入大数据时代以后，在教育和人才培养思维当中，必须要运用大数据。”西安交通大学副校长郑庆华谈到，“通过数据分析、数据驱动的方式来找出其中问题之间的关联性、逻辑性，通过这样整体的因果论来改变传统的思维方式，创建新的模型。”

郑庆华认为，人工智能和教育的结合，已经催生或者是正在催生虚拟助教、个性导学、智能测评、拍照搜题、智能排课等，“AI+教育”这个赛道已经成为全世界争夺未来高等教育所有开放教育的黄金赛道。

论坛上，来自全国的20多位专家学者围绕智慧校园建设，以及“AI+大数据”如何赋能智慧教学、智慧管理、智慧服务等话题进行了深入研讨。专家指出，以技术引领，推动智慧教学、智慧管理、智慧服务的创新升级，将有利于建立可持续发展的智慧教育新生态，推进教育现代化的发展进程。

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