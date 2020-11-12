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浙江大学：饭菜按重量计价提升光盘率

2020年11月12日08:40  来源：光明日报
 

【浪费可耻 节约为荣】　　

红烧鸡腿套餐小份饭、鱼香肉丝套餐小份饭、雪菜黄鱼套餐小份饭……9月开学以来，浙江大学后勤集团在外卖选餐方面有了新变化，在微信订餐端增加了“小份饭”选择，方便师生按需取用。

“以前盒饭都是二两，对我们胃口小的女生来说，心有余而力不足。现在的小份饭，刚好合我的饭量。”经常在微信端订餐的一位大二女同学说。

一直以来，浙大将“绿色”作为食堂运营的核心理念，在饮食中心成立了菜肴研发团队，利用大数据、消费研究等方式，深入研究就餐群体的口味需求与消费偏好，不断优化产品结构与品质，研发新式菜品，让菜肴入盘更入胃。

为推进“节约型食堂”建设，浙大后勤集团与浙江校联信息技术有限公司合作，于2018年率先在玉泉校区二食堂推出集人脸识别、自动称重计价、无感支付和营养分析等于一体的食堂管理系统，通过技术应用创新食堂业态，提升消费体验，传递“节约”“光盘”等理念。

记者在现场看到，这套智慧系统能精准记录用餐者食物的卡路里，师生们取餐完毕后，手机上马上收到关于本餐的蛋白质、碳水化合物、脂肪的比例分析，提醒用餐者摄入平衡。“每取一个菜还会实时显示取菜重量与价格，这样的方法能帮助我们合理控制消费支出。”一位正在用餐的老师说。

“实行按重量计价改变了传统的‘按份出售’方式，就餐师生可以合理适量地选择菜品，进行多样菜品的选择搭配。”浙大后勤集团总经理林旭昌介绍，两年来的实践表明，推广这种新模式，就餐者的光盘率明显提升，剩余量明显下降，餐厨垃圾可减少一半以上。

他介绍，接下来浙大还将通过中央厨房建立食材集中加工流水线，通过实施标准操作和机器代人等措施，提高食材利用率，减少分散加工带来的损耗与浪费。

（陆健 严红枫）

(责编：何淼、熊旭)
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