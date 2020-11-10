北航举行2020年“立德树人奖”获奖教师首场师德宣讲会

宣讲会现场（学校供图）

人民网北京11月10日电 （李依环 实习生寇雅楠）2020年北京航空航天大学“立德树人奖”获奖教师首场师德宣讲会日前举行。第四届“立德树人卓越奖”获奖教师苏东林、李尚志，“立德树人优秀奖”获奖教师王雷、萨日娜现场分享了自己教书育人的体会和经验。

据悉，“立德树人奖”是北航人才培养工作的最高荣誉，包括“立德树人成就奖”、“立德树人卓越奖”和“立德树人优秀奖”，用以奖励表彰在教书育人工作中取得突出成就、有突出贡献的先进教师。自2018年起，该校成立“立德树人奖”获奖教师讲习团，开展校内师德宣讲，增强榜样力量，营造尊师重教的校园氛围。

苏东林：以坚定的信仰培养放心人才

“我国后三十年的建设者，正是前三十年培养起来的。”宣讲会上，中国工程院院士、北京航空航天大学电子信息工程学院教授苏东林谈了对“教师”这一职业的理解。

在她看来，教师工作的核心是“培养人”，要培养学生自力更生、艰苦奋斗，拥有航空报国的情怀和能力，毕业后能投身实现祖国富强、民族复兴的伟大征程。

自1987年从教以来，苏东林在一线教师岗位累计讲授了33个年头，将近30个轮次，全身心投入上好一门本科生专业基础课《电磁场理论》，为航空航天等领域培养了100多名电磁兼容专业的硕博研究生。

对于在日常教学和科研实验中，教师如何更好指导学生，苏东林表示，要从本领域基础问题切入，培养学生的毅力；实践出真知，要从科学实验中培养学生观察问题、分析问题、解决问题的能力；培养学生精益求精、踏踏实实、追求完美的作风；鼓励学生热爱自己所从事的研究，培养敢于为科学奉献的精神。

李尚志：数学育人真善美

“一位用语文讲好数学的爷爷”，这是听过北航数学科学学院教授李尚志的课后，一些孩子们对他的评价。作为国家教学名师、首届国家级教学名师奖100名获得者之一，他多年来始终坚守在高等代数等核心基础课课堂。寓教于乐、文理兼修，是他教学的亮点之一。

“凌波能信步，苦海岂无边，函数千千万万，一次最简单。”这是李尚志为“微积分启蒙”课程专门创作的诗句之一。宣讲会上，他谈到，自己以微积分为主题创作了几首小诗，想用生活中的哲理诠释微积分中重要的思想方法。

在李尚志看来，几首诗代表的数学方法不同，但都蕴含了“迎着困难勇敢前进，遵循规律克服困难”的哲理。

对于如何与学生及其家长沟通，李尚志也分享了日常教学中的经验。他在日常沟通时，不但报喜，而且报忧，时时提醒学生决不可有“到了大学就轻松了”的念头，到成绩滑坡才悔之晚矣。在他的努力下，他的课程不及格率从原来的百分之二十降低到百分之十。

王雷：教育根植于爱

“‘教育根植于爱’，这是我最喜欢的一句话。在教学过程中要让学生感到老师的关心和爱护，这样你再严厉，学生也可以理解。”北航计算机学院副教授王雷在分享中说，对教师而言，真正做到“以学生为本”需要通过具体的行动，在教学过程中要让学生感受到老师的关心，让学生理解老师的严格要求。

在多年的一线教学中，王雷长期讲授专业核心课《操作系统》，课程实验体系在国内22家高校推广使用。王雷谈到，老师的努力，学生会看在眼里、记在心里。如果学生需要熬夜做实验，自己也会熬夜答疑，以身作则。“要求学生做的，自己要先做到。”

“我已从教22年了，今后还要继续追随前辈的脚步，潜心教学，持续努力建设一流操作系统课程，为国家培养合格人才。”王雷表示。

萨日娜：要和学生一起成长

“全力以赴教好每一堂课是我的天职、我的使命。”这是北航中法工程师学院副教授萨日娜的初心。出身教师世家的她，从小也有着“教师梦”，家庭的熏陶让她很早就对教师职业有了憧憬和向往。萨日娜先后承担“基础法语”“科技法语”等9门课程，课堂教学本科年学时384学时，深受学生们的欢迎。

宣讲会上，回忆起刚到北航时，需要从熟悉的外交、文学领域转向法语教学领域，这对她而言是一个挑战。当时，萨日娜所教授的学生大多学的是“理工科”，面对一种全新的语言，不少人出现了不知所措的情况。“我们遇到困难，要一起去面对、去解决、去进步，一起成长。”萨日娜这样鼓励同学们。

在她的努力下，学生们渐渐找到适合自己的学习方式。历年来，学生们对她的教学评价也始终名列前茅。“我认为教师是一个崇高的岗位，热爱这个职业、忠于这个职业、全力以赴教好每一堂课是我的天职、我的使命。”萨日娜说。

(责编：李依环、吕腾龙)