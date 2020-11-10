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张晓升：如何面对科研中的“至暗时刻”

2020年11月10日08:33  来源：中国青年报
 

　　张晓升。 张晓升课题组供图

　　“咱买不起几百万的豪车，但咱能操作几百万的设备呀！”正在读博三的文丹良脱口而出，他是电子科技大学电子科学与工程学院青年教授张晓升的学生。算上今年秋季刚入学的2020届新生，张晓升的课题组约有50人，他们致力于在物联网发展瓶颈的重要前沿方向上进行深入研究，包括5G智能微系统前端硬件集成方面的核心技术，以及下一代人工智能系统人机界面传感技术等高科技难题。

　　1994年出生的文丹良作为张晓升的第一个博士生，显然被导师乐观、积极的科研态度熏陶得很到位。但他并非盲目自信，他的底气来自课题组成果频频登上国际知名期刊和学校网站首页；2019年，组里同学90%都拿过学业奖学金；“从春林初盛到冬雪皑皑，从天台到青城，从火锅到BBQ，吃喝玩乐一条龙”……同学们自豪地说这个团队是“研娱两开花”。

　　然而，科学没有平坦的大道，只有不畏艰险沿着陡峭山路攀登的人，才有希望达到光辉的顶点。事实上，许多人在这条路上感觉灰头土脸无功而返，甚至走进死胡同。如何持阳光心态做科研？中青报·中青网记者请张晓升这位擅长“研娱两开花”的“科研高富帅”分享了一些心得体会。

　　“以前，我们说老师的阵地是‘三尺讲台’，但现在已经变成了‘八尺讲台’。”张晓升觉得，“随着网络信息越来越发达，我们的‘讲台’已经延伸到科研、教学的方方面面，还需要顾及学生成长道路上遇到的各种挫折和困惑”。2014年，张晓升博士毕业于北京大学，用3年多时间完成了从博士生到博士生导师的转变，也正因为和学生年龄差距不大，张晓升很了解学生的思维方式。

　　遇到困难是科研的常态，而我们该如何看待这种常态？张晓升认为，做科研的第一步是“心理断奶”，这也是他前不久给2020级研究生新生上的第一课。

　　张晓升说：“我们在培养硕士生的时候，目标是在导师的指导下，半独立地开展科研工作，探索未知的科学领域；博士生的培养目标则是能够完全独立地开展课题研究。”

　　我们通常会把研究生看成一个人格健全、性格成熟、做事沉稳的人。但张晓升认为，实际上，研究生刚好进入一个身份转变的关键期，我们还需要对他们的心理状态多加关注。

　　本科及以前，大家接受的是“书本教育”，有范围和正确答案。而研究生阶段颠覆了这个状态，“科研没有说明书”“给你提问的老师也不知道答案”，所以“探索”和“独立”必然要成为这一阶段的关键词。同学们决定开始做学术时，就需要在心理状态上进行调整，做好“断奶”的准备。而作为导师，与其等到出现问题时再讲道理，不如一开始就将这个道理说明白。

　　那么“断奶”之后应该建立一种什么样的心态呢？张晓升给学生的建议是，不要害怕困难，遇到困难反而应该“兴奋”，“因为你好不容易找到了一个有价值的东西”。

　　在他看来，解决问题的过程本身就是创新，即便没有达到预期结果也没有关系，至少发现此路不通，可以在此基础上拓展一些新的思维方法出来，柳暗花明又一村。这并非站着说话不腰疼，张晓升自己和他的学生也是这样走过来的。

　　张晓升读博时曾深陷于一个微纳超疏水结构的实验，“打个比方，客观规律说应该往左走，而我们的实验结果偏偏总是往右走”。连续好几周每天都是“至暗时刻”，他甚至想把这个项目“扔了”。而他当时的导师说，遇到问题是他的运气，鼓励他坚持下去。结果果然被他找了理论向左而实践向右的关窍，局面豁然开朗，论文迅速被业内重要期刊《Langmuir》接收，并被其官网首页重点报道。

　　同样的事情几年后就发生在文丹良身上，他卡在了一个湿度传感器的研究里，又是做出了貌似与客观规律相反的实验结果。“几个月的实验白瞎了？”文丹良垂头丧气地去找张晓升。

　　“恭喜你。”张晓升却兴奋地祝贺文丹良，“遇到问题说明你入门了，说明你有机会解决一个前人没有解决的问题，对吧？我们来仔细分析下到底是什么原因。”

　　抱着这种心态，文丹良遍想解决办法：一个角度走不通，换个角度试试；先缓解一下情绪再工作；保持身体健康；保持勤奋，每天10点以后离开教研室……终于揭开了实验的秘密，论文也顺利被优秀期刊接收。

　　这两个故事自然都成了张晓升做新生教育的材料，他说：“我们面对学习、生活时往往会遇到很多困惑，这时候与作出所谓的‘英明’决策相比，更重要的往往是不要停下脚步。”

　　科研常有“至暗时刻”，像张晓升和文丹良一样，大家往往都会遇到，这种时候又该如何保持积极心态？近期，张晓升给本科生骨干训练营作讲座时，一个学生在互动交流环节提出了一个尖锐的问题：如何看待前不久某研究生在实验室身亡的事故，如果自己遇到挫折被卡住了该怎么办？

　　他说：“我当时问在场的同学们，有多少人每天都给父母打电话？没有人举手；有多少人两三天打一个电话？几个同学举手；有多少人一周打一次电话？不少同学举手。”

　　“如何调整心态，其实这个问题没有标准答案。可以去跑步锻炼、可以大吃一顿，或者可以到操场上大喊几声……重要的是找到一种对自己有效的解压方式。”张晓升对学生说，“如果让我站在一个学生的角度来说，我建议寻找一个合适的倾诉对象。你们可能喜欢找同龄的朋友说，但实际上他们同你一样涉世未深，站在这个年龄看问题往往容易将小问题放大。比如你说你实验做不出来，他说我四六级还没过，比你还惨，最后变成比惨大会，倾诉完也未见得舒服。所以可能父母是更好的倾诉对象，遇到问题要多和父母沟通，他们不但有阅历，更对你有无私的爱。”

　　张晓升课题组的老师和每个研究生新生都会进行3次一对一、面对面的深谈。第一次在新生入学后，主要内容是介绍课题组方向和团队文化；第二次在第一学期结束后，帮助学生发掘自己的兴趣点，寻找未来的研究方向；第三次在第二学期开始前，帮学生确定具体研究内容。张晓升认为，真正走到死胡同的课题极少，想要在关键时刻帮学生指路，平日里就得多和他们在一起。

　　此外，他还告诉组里的学生：“如果你遇到科研问题要找我，即便当时不能约到我，一周内也肯定能约到我。但如果你是遇到思想、情感方面的问题来找我，一定当天就能约到我。”他追求的师生关系是“科研上是师生，生活上是朋友”。

　　除了科研，张晓升也非常注重建设愉悦的团队氛围，课题组建立了健身、饭团和团建小组，定期组织各种文娱活动。他说，“玩儿的好”不仅能调节大家的心情，更能提高团队凝聚力，促进互帮互助和良性竞争，这样大家就能够更加阳光地工作和生活。

　　张晓升相信，年轻人大多是阳光的，而他要做的就是保持住这份活力，激发学生的潜力。

　　记者 张茜

(责编：何淼、熊旭)
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