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全国少年儿童“心中有祖国 心中有他人”主题教育活动举办

专家学者共话新时代少年儿童思想道德建设工作的创新发展

2020年11月10日09:27  来源：人民网-教育频道
 

2020年全国少年儿童“心中有祖国 心中有他人”主题教育活动总结暨研讨交流活动现场（张瑜/摄）

人民网北京11月10日电（李依环 实习生寇雅楠）日前，2020年全国少年儿童“心中有祖国 心中有他人”主题教育活动（下称全国“双有”活动）总结暨研讨交流活动在江苏省南京市举办，来自全国27个省区市、近80个单位的150余名专家、学者、行业代表现场参会，围绕防疫常态化背景下，如何创新发展新时代少年儿童思想道德建设工作进行了深入研讨。

据悉，全国“双有”活动由原国家教委基础教育司、团中央少年部、全国妇联儿童工作部和中国儿童中心联合发起，自1988年启动，已连续举办30余年，开展了系列未成年人思想道德建设活动。今年立足疫情防控实际，组委会陆续开展了“家 在一起”“童心抗疫 守望相伴”“劳动最光荣 我是小小生活家”等线上活动，联动全国多地校外教育机构和社区，助力少年儿童健康快乐成长。

聚焦立德树人 促进少年儿童德智体美劳全面发展

活动开幕式上，江苏省妇女联合会党组书记、主席张彤介绍了江苏省妇女儿童活动中心以“双有”活动为抓手、面向全省开展未成年人思想道德建设工作的情况。她指出，希望以此次会议的举办为契机，进一步着力办好党和人民满意的高质量校外教育，为促进儿童健康成长、全面发展，为党的少年儿童事业作出新的更大贡献。

“要抓住青少年价值观形成和确定的关键时期，引导青少年扣好人生第一粒扣子。”全国妇联家庭和儿童工作部副部长胡道华谈到，校外教育活动应不忘教育初心、落实立德树人根本任务，遵循儿童成长规律和身心特点，适应新时代儿童需求，不断拓展活动内涵、丰富活动形式，在实践活动中促进少年儿童德智体美劳全面发展。

对于校外教育应该如何在少年儿童的成长中发挥作用，中国教育学会副秘书长张东燕表示，未成年人教育是一个庞大的社会系统工程，校外教育工作是重要着力点。“希望全国‘双有’活动坚持厚植爱国主义情怀，坚持涵养好思想、好品行、好习惯，坚持培养创新精神和实践能力，引导少年儿童立志肩负起民族复兴的时代重任、成为具有大爱大德大情怀的人。”

当代中国少年儿童既是实现第一个百年奋斗目标的经历者、见证者，更是实现第二个百年奋斗目标、建设社会主义现代化强国的生力军。中国儿童中心主任苑立新发言指出，儿童教育工作者要面向未来承担起时代赋予的神圣使命和历史责任，坚持不懈把少年儿童喜闻乐见的活动继续办好，在新时代新征程上书写“双有”新篇章。

坚持内涵发展 推动形成校内外协同育人新格局

“校外教育是国民教育体系的重要组成部分，是提升青少年综合素质的重要阵地，也是实现对青少年的价值引领的有效手段。”张东燕指出，期待“双有”活动等校外教育新形式，继续发挥在培育和践行社会主义核心价值观中的重要作用，突出实践育人、活动育人的鲜明特色，有机融合各地优势教育资源，推动形成校内外协同育人的新格局。

对于校外教育如何实现高质量发展，苑立新认为，一是牢牢把握正确方向，落实立德树人根本任务；二是始终坚持内涵发展，不断提高校外育人水平；三是夯实工作力量基础，切实抓好校外队伍建设；四是破解教育脱节难题，构建协同育人整体格局；五是提高改革创新能力，发挥校外教育更大作用。

活动当天，北京师范大学公民与道德教育研究中心主任檀传宝作了题为《德育，如何迎接一个物质丰裕的时代》的主旨报告、教育部教育发展研究中心首席专家王晓燕就《儿童研学实践教育活动的创新和发展》作了专题发言。专家们认为，新时代的教育环境、少年儿童的特点都有新的变化，要不断拓展教育的内容和形式，持续为推动育人方式改革、义务教育高质量发展贡献力量。

(责编：李依环、熊旭)
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