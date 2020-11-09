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让体育助力孩子成长（体坛观澜）

孙龙飞

2020年11月09日00:00  来源：人民网－人民日报
 

　　把握体育规律、教育规律、成长规律，完善整体评价机制，全面加强和改进学校体育工作，让体育为每个孩子的成长添彩

　　

　　日前，云南省举行听证会，就拟将中考体育成绩由50分提升至100分等事项作出说明，引发社会广泛关注。

　　如今，在健康第一的教育理念引导下，校园体育越发受到重视。不难理解，一些地方强化体育考试的初衷，是希望通过考试的“指挥棒”作用，促进各方对体育的重视，让孩子实现全面发展。

　　体育在孩子的成长中无疑具有重要价值，其所发挥的多元作用，也远不止于“强身健体”。体育考试的目的，是推动体育真正融入每个孩子的成长，融入校园生活的日常，通过“教会、勤练、常赛”，在校园中营造重视体育、热爱运动的氛围。

　　加强和改进体育教育，除了重视体育考试的作用，还要在开齐开足上好体育课、配齐配强体育教师、改善场地器材建设配备、统筹整合社会资源等方面下功夫、补短板、强保障。这些内容，在今年10月印发的《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》中都有明确指向，也是对学校体育工作提出的系统性要求。

　　一位基层体育教研员说，现在考是为了将来可以不考。从现有的评价体系入手，考试是促进学生体质健康、推动学生全面发展的直接动力。从青少年体育工作过往的经验看，由于中考体育近年来的加强，初三和高一年级学生体质健康水平要好于其他年级。一方面，这显现出考试的“杠杆作用”，另一方面也说明，“考试不是万能的”，想要以之促进学校体育发展，还要在操作层面落实落细，真正调动起孩子参与体育运动的兴趣。

　　如何让体育真正帮助孩子全面成长，并成为伴随孩子一生的财富？现在要进一步研究和细化的是，怎样在保证公平、公正、公开的前提下，从体育考试这根“杠杆”出发，把握体育规律、教育规律、成长规律，完善整体评价机制，全面加强和改进学校体育工作，让体育为每个孩子的成长添彩。


　　《 人民日报 》（ 2020年11月09日 18 版）
(责编：何淼、熊旭)
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