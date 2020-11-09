家庭教育新趋势 让孩子看到成长的意义

人民网北京11月9日电 （记者郝孟佳）“面对当前环境的变与不变，如何让云端的孩子拥有美好童年？”第十三届新东方家庭教育高峰论坛7日在北京举行，旨在帮助家长开启家庭教育大门，让孩子看到成长的意义，拥有更美好的童年。

上海市儿童发展研究中心主任杨雄认为，家庭教育正在面临新挑战，00后是第一代网络原住民，父母需要接受这一代孩子的新特点。“要把孩子的心灵点燃，而不是把大脑塞满。”

在题为《重塑评价系统，回归教育本质》的演讲中，清华附中校长、清华大学基础教育研究所所长王殿军说，重塑正确的教育评价体系，是撬动中国教育，朝着正确方向走的一个支点。应该改变只用分数评人、选人的单一评价体系，不要让分数成为唯一的衡量标准。必须要建立多维度、多元性、过程性、发展性评价体系。“让孩子们快乐健康地全面成长，回归教育本质，拔尖创新人才辈出，中国才能够决胜未来。”

家庭是人生的第一课堂，父母是孩子的第一任教师。中华女子学院党委书记、法学教授李明舜，从法律及未成年人保护的角度出发，指出现在很多未成年人的违法犯罪，部分原因就是家庭教育的缺失。家庭建设需要有四个核心：爱国爱家的家国情怀，向上向善的家庭美德，相亲相爱的家庭关系，共建共享的家庭追求。

论坛上，嘉宾们对家庭教育相关话题的深度解读和思想碰撞，为在座来宾及观众们解答了心中的疑惑，推动了不同领域的对话与合作，解读了后疫情时代的新趋势，助力后疫情时代家庭教育的发展，为促进新时代父母建立科学的儿童观、教育观、家庭价值观贡献了力量。来自全国各地的教育主管部门领导、教育界知名专家学者、社会名人、中小学校长、优秀教育工作者、家庭教育工作者和家长代表等共计千余人参加了本届论坛。

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