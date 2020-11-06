原标题：福建商学院一老师被指猥亵女大学生 涉事教师已被开除

11月2日，一则举报福建商学院王姓副教授猥亵女大学生的信息引发关注。福建省商学院5日通报，近日，针对网络反映该校教师王盛恩师德师风问题的新情况，学校高度重视，认真开展调查工作。经查，网络反映王盛恩的新情况基本属实，王盛恩严重违背教师职业道德，造成极其恶劣社会影响。

福建省商学院称，根据国家和学校相关规定，经研究决定，给予王盛恩开除处分，并按程序报请主管教育部门撤销其教师资格。

福建省商学院表示，该校对违反师德师风的行为始终坚持零容忍态度，一经查实，绝不姑息。学校将以此为鉴，筑牢师德师风防线，维护风清气正的教书育人环境。

福建商学院坐落于福州市，是福建省唯一一所以“商”为名的百年省属高等学府，现有鼓楼、连江、马尾三个校区，占地面积1500余亩。

11月2日，一则举报福建商学院王姓副教授猥亵女大学生的信息引发广泛关注。举报者称，自己因作业原因加了任课教师王某恩的微信后，对方经常向她发一些不堪入目的图片和文字，还在去年11月对她进行了猥亵。因害怕影响期末成绩，举报者说自己选择放过王某恩，但事后仍遭对方持续“骚扰”。

据媒体公开报道称，举报者向学校反映了此事，最终王某恩仅暂时被调离教师岗位，举报者却只能转学。举报者称，“希望相关部门能再次介入调查，敦促福建商学院开除王某恩副教授教职。”(记者 龙敏)

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