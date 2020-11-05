原标题：时不我待，一份急需落地执行的文件

最近，中国东部某地方教育局副局长的案头增加了一份文件：《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》（以下简称“《意见》”）。

他说：“《意见》内容很好，关键在落实。”

一份文件从出台到落地执行，中间往往需要打通诸多关节，跨越层层障碍。其中任何一处出现阻塞，都会影响落地效果。

《意见》对于贯彻落实有明确的规定：将学校体育纳入地方发展规划；纳入教育督导评估范围；对政策落实不到位，依规依法予以问责。

如何保证《意见》得到切实贯彻执行，记者采访了教育部官员、地方教育局官员、专家学者、校长、体育老师和家长等相关人士，发现文件在执行层面面临巨大的挑战。

一位不愿透露姓名的某地方教育局副局长说，文件落地的一个关键环节是校长。

成都沙河源小学的季志彬就是这样一位校长。他把体育课列为学校最重要的学科，开始实行体育课走班制等新型教课形式。他认为，地方政府高度重视才能促进文件落地执行。他说：“光教育局重视还不够，体育、财政等政府机构通力配合，才能把这个事情做好。”

北京师范大学前任体育学院院长毛振明认为，为了文件执行，教育部和相关机构还需要围绕这份文件进一步出台具有实操性的各类文件。他说：“第一，教育部等要有相关的具体规定出台。第二，各省市落实措施和目标要具体明确。”

对此，教育部体卫艺司司长王登峰表示：“《意见》刚刚印发，现在做任务分工，做完任务分工，我们就开始一项一项地去推进。有些是教育部牵头，有些是其他部门牵头。”

《意见》规定：到2022年，要取得“配齐配强体育教师，开齐开足体育课……”等目标。

如果把2022年全年算入，现在距离实现这个目标也仅有两年多，时间紧，任务重。王登峰说，时间节点设定2022年，是为了激励大家“跳起来够苹果”，努力实现这个“不是自然而然就能做到的目标”，虽然存在困难，“但是也可以做到”。

新时代阳光体育行动执行主任陈智勇对实现2022年目标前景提出建议：结合落实之前出台的《关于深化体教融合促进青少年健康成长的意见》，开放学校体育业务边界，引入社会力量。

他说：“除教育部门外，在竞技体育和社会体育部门内有大量的高水平教练、高水平退役运动员等，以及大量的体育设施、物力、财力和管理资源等，把这些力量有序地引导，补充到学校体育中来，使这些资源为教育事业所用，就有可能取得新突破。这需要各级教育部门有开放心态和改革意识，主动作为，积极吸收和吸引社会力量的参与。” （新华社记者马邦杰 王镜宇 卢星吉）

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