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聚焦破“五唯”

教育部将启动第五轮学科评估

2020年11月05日05:12  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　据新华社北京11月3日电 记者从教育部了解到，为贯彻落实《深化新时代教育评价改革总体方案》精神，教育部将启动第五轮学科评估工作。评估将以破除“五唯”顽疾为突破口，进一步强化人才培养中心地位。

　　教育部学位与研究生教育发展中心负责人介绍，第五轮学科评估强调，评价教师不唯学历和职称，不设置人才“帽子”指标，避免以学术头衔评价学术水平的片面做法。评价科研水平不唯论文和奖项，设置“代表性学术著作”“专利转化”“新药研发”等指标，进行多维度科研成效评价。评价学术论文聚焦标志性学术成果，不“以刊评文”，淡化论文收录数和引用率，不将SCI、ESI相关指标作为直接判断依据，突出标志性学术成果的创新质量和学术贡献。坚持代表性成果专家评价与高水平成果定量评价相结合，充分运用基于定量数据和证据的“融合评价”方法。

　　第五轮学科评估在评价教师队伍时继续沿用“队伍结构质量和代表性骨干教师相结合”的评价方法，按学科方向列举代表性骨干教师，不设置填写人才“帽子”称号栏目，不统计人才“帽子”数量。教师成果严格按产权单位认定、不随人走，对于引进人才在原单位取得的成果，不在新单位统计使用。强化教师以教书育人为首要职责的评价导向，将教授为本科生上课和指导研究生情况作为重要观测点，关注骨干教师在本单位工作年限和授课情况。

(责编：胡永秋、马昌)
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