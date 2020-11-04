2020（第十九届）中国远程教育大会在京举行

人民网北京11月4日电（记者孙竞）以“大变局 大挑战 大空间”为主题的2020（第十九届）中国远程教育大会日前在京举行。大会从战略布局、产业发展、实践探索等多个维度，进行多领域、跨学科、专题性的研讨与交流，把脉信息化发展新趋势。来自教育部，相关行业部委、行业协会，全国各高校网络教育、继续教育、成人教育学院，开放大学、电大体系等嘉宾和代表参会。

全国政协委员、国家民族事务委员会原副部长级专职委员、中国高等教育学会副会长管培俊在致辞中指出，开启高教强国新征程，一要准确把握普及化阶段高等教育发展的新格局；二要准确把握全民终身教育体系下高等教育面临的新机遇；三要准确把握后疫情时代教育理念和教学模式的新变化；四要深刻把握智能时代教育治理体系治理能力面临的新要求；五要深刻把握并努力实现教育信息化为教育对外开放带来的新愿景。

“随着信息技术、网络技术、远程教育技术的快速发展，为满足专业技术人员的个性化需求、灵活开展大规模继续教育创造了新的有效手段和途径。”人力资源和社会保障部原副部长、中国继续工程教育协会理事长王晓初在致辞中谈到。他希望，进一步加强与教育系统继续教育机构在人才在线培训领域的合作，打造新型在线培训平台，开发新的培训资源，推动打破壁垒，互联互通，促进远程资源共商共建共享，构建人才领域在线培训共同体。

全国人大常委会委员、民盟中央专职副主席、国家教育咨询委员会委员徐辉指出，开放教育面临的新挑战分为外部挑战和内部挑战。其中，学习激励机制是外部挑战的重点。而在以质量保障机制、师资队伍建设、技术保障体系和成本效益水平为主要问题的内部挑战中，质量保障机制是重中之重。他认为，国内的开放教育，也需要建立一套包含评估机制、合作机制、创新机制、认证机制、特色机制、雇主评价机制、成本效益机制、科研支撑机制等内容的质量保障机制。通过质量保障机制，建立高质量的教育，赢得社会尊重。

“职业教育和继续教育统筹发展，可以从六条路径进行探索。”教育部职业教育与成人教育司司长陈子季说，“一是改善职业教育体系建构，一体化构建学校职业教育和职后继续教育；二是推动职业教育考试招生等关键制度改革，加快国家资历框架和学分银行建设。三是推动职业院校广泛参与继续教育，加强职业培训；四是推动高校继续教育学院开展职业教育本科试点；五是加快开放大学转型发展，做强做大开放大学体系；六是大力加强各类职业导向的培训，鼓励行业企业和市场力量积极参与。

国家开放大学党委书记、校长荆德刚指出，开放大学在面临挑战与机遇的同时，要保持变与不变。变的是要以由以量谋大转向以质图强、由学历补偿转向知识补充、由文凭提升转向技能发展、由重视线上转向线上线下融合发展为方向。但同时，要坚持初心使命不能变，发展路径不能变，优良传统不能变。开放大学要以教育教学改革、信息化建设、学习资源提质扩容、老年大学、社会培训、体系建设为重点，推金课、优资源、强服务、创特色、争一流。

本届大会由中国教育学会、中国高等教育学会、中国继续工程教育协会、中国成人教育协会、中国教育技术协会、全国高校现代远程教育协作组、国家开放大学指导，《中国远程教育》杂志社主办。

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