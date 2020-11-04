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不辱使命 争创一流

2020年11月04日14:39  来源：光明网
 

今天，我们相聚华园，共同庆祝华侨大学建校60周年。我谨代表学校，向各位领导和来宾表示热烈的欢迎！向全校师生员工和全球华大人致以节日的问候！

60年前，在海外华侨青年大量回国求学和工作、踊跃投身社会主义建设的形势下，华侨大学应运而生。60年来，学校坚持“面向海外，面向港澳台”的办学方针，秉承“为侨服务，传播中华文化”的办学宗旨，扎根中国大地，走向世界舞台，奋进时代前列，谱写了华侨高等教育的壮丽乐章。

我们永远铭记，党中央和中央领导同志的高度重视与亲切关怀。当年，周恩来总理亲自批准设立华侨大学，让广大归侨青年沐浴新中国的阳光雨露。“文革”结束后，中央决定复办华侨大学，并明确为“国家重点扶植的大学”。李先念、胡锦涛、贾庆林、李长春等同志或亲切看望师生，或作出重要指示。习近平同志在福建工作期间，两次莅校调研，推动省部共建，并致信祝贺建校40周年。2018年，习近平总书记要求我们侨校坚持办学特色，擦亮金字招牌，把中华文化传播到五湖四海，令华大人备受鼓舞。

我们永远铭记，主管部门和地方党委政府的坚强领导与大力支持。中侨委、教育部、国侨办、中央统战部接力领导华侨大学，国家有关部门热心指导，成为学校的坚强后盾。特别是中央统战部推动学校制定实施专项行动计划，全面贯彻习近平总书记重要讲话精神。60年来，福建省委省政府和全省人民始终关心支持学校发展，为华大人注入了“爱拼才会赢”的闽南性格。2019年，中央统战部、教育部、福建省开展部部省共建，为学校发展搭建了更高平台。

我们永远铭记，兄弟高校和海内外各界的无私帮助与密切合作。建校之初，清华、北大、人大、复旦等校积极选派骨干教师支援，成为我校各专业的奠基人。60年来，许多著名学者应邀来校讲学，指导教学科研。各位校董捐资兴学，献计出力，善行义举广为流传。广大校友担当有为，造福社会，为母校赢得了广泛赞誉。众多港澳台同胞、华侨华人、国际友人热情相助，使学校与世界的联系更加紧密、国际化办学更具特色。

我们永远铭记，一代又一代华大师生的艰苦创业与拼搏奉献。廖承志校长以远见卓识和博大情怀，为学校创办和复办呕心沥血，寄语后人“要有远大眼光搞好华侨大学”。其后，叶飞等历任校领导带领全校攻坚克难，加强学科建设，扩大招生规模，提高办学层次，拓展校区布局，不断开创学校发展的新局面。广大教师立足讲台，教书育人，实践“会通中外，并育德才”办学理念，引导学生健康成长。60年的奋斗历程，彰显了华大人爱国奉献、勇于担当、开放包容、追求卓越的精神品格。

华彩溢五洲，侨心连四海。华大人60年创造的辉煌业绩，积淀的精神财富，将永载高等教育史册。

侨这60年：我们坚持根本任务，聚力人才培养。60年来，学校根据社会需要，不断调整院系布局，推进教育改革，形成侨校特色鲜明的高层次人才培养体系。学校先后获批国家和省部级重点学科41个、国家和省级一流专业20个，建成一批线上线下精品课程，涌现出一批教学名师和优秀教师，在学生科创、体育、文艺等竞赛中屡创佳绩。学校累计培养各类人才20余万名，其中5万多人定居港澳台及海外，为推动改革开放、保持港澳繁荣稳定、促进祖国统一发挥了独特作用。

侨这60年：我们加强科学研究，增强创新能力。学校一直鼓励和支持教师开展科研，解决理论与实践问题。近年来，我校获国家自然和社科基金项目数稳定增长，一批成果获国家科技进步奖等高水平奖励，建成国家地方联合工程研究中心、省部共建协同创新中心等教学科研平台80余个；学校入选福建省“双一流”高校，工程、材料、化学等学科在国内外颇具影响；教师结构不断优化，65%具有博士学位，35%有海外留学经历，拥有一大批高层次人才和一批高水平学术团队，科研实力持续提升。

侨这60年：我们立足八闽大地，竭诚服务社会。学校始终以国家富强、民族复兴为己任。近年来，我们聚焦重大问题，打造新型智库，针对“海上丝绸之路”等开展研究，多次入选国家发改委“一带一路”最具影响力高校智库。聚焦经济社会发展，深化校地校企合作，重点围绕精密制造、光电信息、大数据等推进学科群建设，同地方政府共建政产学研基地，为新旧动能转换、生态文明建设、闽台交流合作等发挥了积极作用。

侨这60年：我们继承优良传统，弘扬中华文化。积极推进文化育人，用中华优秀传统文化滋润心田，长期开展“中国文化之旅”等实践活动，引导港澳台侨青年领略中华文明，追寻中国梦。积极推动文化交流，坚持“一元主导、多元融合、和而不同”，鼓励各国学生加强互动，促进多元文化交相辉映。积极开展华文教育，为全球570多所华校培训师资、编写大纲、开发教材，组织“华文星火”海外志愿服务，应对新冠疫情推出“云校区”，提升了中华文化海外影响力。

侨这60年：我们推进国际合作，朋友遍布世界。最初，全校侨生占96%。进入新时期，学校不断扩大开放，国际化办学走在全国高校前列。现有80多个国家和地区的6100多名境外生在校就读。连续15年举办中文学习班，已培养1000多名“一带一路”相关国家政府官员。积极发展国际伙伴，同46个国家的200多所文教机构建立了合作关系，每年选派大批学生赴境外研学。学校对促进中外友好所作的突出贡献，得到国家领导人和诗琳通公主等国际友好人士的充分肯定。

侨这60年取得的成绩，凝结着一代代华大人的智慧和汗水，展现了不同凡响的华大精神、华大力量，鼓舞我们砥砺前行。

当前，世界正经历百年未有之大变局，中国正站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点。我们要在两个大局中把握学校的历史方位，保持清醒头脑，深刻反思不足，直面后疫情时代的挑战，更自觉地肩负起新时代的使命。

面向未来，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记有关重要讲话和指示精神，不忘初心，牢记使命，全面贯彻党的教育方针，坚定办学方向，践行“四个服务”，切实把“四个意识”“四个自信”“两个维护”落到实处。

面向未来，我们要聚焦“国内一流、国际上声誉良好的大学”奋斗目标，科学谋划发展蓝图，坚持内涵发展，推进“侨校+名校”建设，围绕“一带一路”“两岸融合发展”等重大战略，找准学校对国家的主要贡献点，汇聚海内外优秀人才，强化学科专业特色，加快“双一流”建设，全面提高办学质量和水平。

面向未来，我们要落实立德树人根本任务，探索信息化时代的教育模式，健全境内外学生融合培养机制，注重用人类共同价值和社会主义核心价值观浸润心灵，让创新精神、实践能力、国际视野与社会责任感成为华大学子最醒目的标识，让五洲四海优秀青年充满自信地从华园走向世界，投身构建人类命运共同体的伟大事业。

面向未来，我们要深化改革创新，坚持和完善党委领导下的校长负责制，不断推进学校治理体系和治理能力现代化；坚持以服务求支持、以贡献促发展，推进产教融合，深度融入福建全方位推动高质量发展超越的进程，不断增强服务经济社会发展的能力；坚持按教育规律办学，深化教育评价改革，调动师生积极性，不断解放和发展学校的先进生产力。

老师们、同学们，同志们、朋友们！

教育是人类永续的事业。前辈们昨天的接续奋斗和我们今天的所有努力，都是希望为海内外青年提供更好的教育，从而让世界变得更加美好。

今天是明天的历史。再过10年、20年、30年、40年、50年、60年，一定会有更多的华大学子成长为社会之栋梁，为全面建设现代化国家、推动人类文明进步作出卓越的贡献。

中华民族伟大复兴的前景无限光明，华侨大学的未来充满希望！

谢谢大家！

（本文系华侨大学校长吴剑平在华侨大学建校60周年纪念大会上的致辞，有删减。）

(责编：何淼、熊旭)
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