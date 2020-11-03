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“家长群”与孩子成长没有必然联系

李勤余

2020年11月03日09:01  来源：光明日报
 

近日，江苏一位家长在自己发布的短视频中大呼：“我就退出家长群怎么了！”这声“怒吼”，很快在互联网上引发热议。力挺这位家长者众多，为教师鸣不平者亦有之，家长群，到底困住了谁？

在网传的视频结尾处，那位江苏家长问道：“教是我教，改是我改。之后还要昧着良心说老师辛苦了，到底谁辛苦？”这一“灵魂拷问”，显然说出了不少家长的心声。经历了一天劳累、繁忙的工作后，不少家长还不得不坐到书桌前，不厌其烦地为孩子辅导功课，完成老师布置的各项任务。此时此刻，他们的心情是可想而知的。

这不是第一位对此表示不满的家长，可是，如果因此把矛头统统指向老师，似乎也并不公平。在家长群中“任性”的老师，毕竟是少数。在工作时间之外，还要将大把精力花费在家长群，相信也不是每一位老师所期望的。教育孩子、提升成绩，也确实离不开家长的大力配合。现实中，不愿配合老师的工作，甚至对孩子学习不闻不问的家长，也不在少数。因此，老师在家长群里的“活跃”身影，同样透着一份无奈。

老师和家长都没有办法为家长群点赞，这是个老问题，也早就引起了有关部门的重视。比如，今年10月，山西省太原市教育局出台的《关于进一步做好中小学生减负工作的实施意见》就明确指出，严禁要求家长批改作业、打扫教室卫生、点赞转发各类信息等。

如此说来，只要在家长群中“约法三章”、明确规则，就能避免家长和老师之间的冲突，还家长群一份“清净”？恐怕事情并不这么简单。

还是有些网友的评论一针见血：“以前没有微信的时候怎么办？”在朋友圈里，也有许多人发出感叹：“怀念没有家长群的日子”。我们当然不必把责任全部推卸给现代化的通信工具，真要退回到没有智能手机的时代显然也不现实。眼下，更值得反思的是，在这场争论中，学习的“主角”——孩子本人，为何反倒不见踪影？

或许，我们更应该把家长群视作一种现代教育的隐喻：高度精密的教育系统，要求更多人参与到孩子的学习过程中去，却顾不上实际的效果到底几何。老师不断布置各种作业、任务，家长不得不花费大量时间、精力辅导孩子，以此来显示自己的尽职尽责。可是人们似乎都忘记了，学习，到底是谁的事？

这不能不让人联想起最近的热词——“内卷”。当人们把生命虚掷在激烈而又无效的竞争上时，教育也就变味了。不可否认，孩子的学习需要督促、帮助，但古往今来，任何人的成功最终还是离不开自身的努力，这是一个很简单却又被遗忘已久的道理。或许我们都应该认识到，有没有家长群，和一个孩子能不能健康成长、天天向上，没有必然的联系。（作者：李勤余，系媒体评论员）

(责编：实习生（谢怡君）、熊旭)
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