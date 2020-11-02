北京劳职院：精准需求构建办学体系 注重学生可持续发展

编者按：近年来，在中央政策支持及各地大力推动下，中国职业教育体系不断完善，办学模式不断创新，招生规模和毕业生就业率均上了新台阶，职业教育驶上了发展快车道。人民网围绕助力脱贫攻坚、服务地方区域经济高质量发展、教育体制机制探索改革、职教人才培养、校企合作等方面对全国特色高水平职业学校进行系列报道。

“学院强调学生的可持续发展，以精准需求为导向构建学院办学发展全过程。”北京劳动保障职业学院（下称劳职院）院长李继延教授用这样一句话评价学校的办学理念和发展方向。

北京劳动保障职业学院（下称劳职院）前身是成立于1985年的北京市劳动管理干部学院和北京市计划劳动管理干部学院，2006年改制更名为北京劳动保障职业学院。学院是一所市属全日制普通高等职业院校，也是国家级骨干校、北京市特色高水平职业院校。学院于2019年12月被列为教育部、财政部“双高”建设单位。

北京劳职院院长李继延教授

人才培养从树立职教自信开始

每届新生进学校，学院首先就要树立学生的职教自信，树立学生劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的思想观。采访过程中李继延教授几次强调树立学生信心的重要性。“我们要让学生知道，他很棒、很聪明，和考上本科的同学相比只是选择的道路不同，他并不是一个失败者。”

除了常规方法外，劳职院每年都会通过公开选拔的方式，派40名学生去欧美发达国家进行为期一个月的访学，了解当地职育发展状况，进行岗位实习，体验所在国的职教自信。每个人访学归来后都要跟同学分享自己的收获，优秀的还会在全校范围进行交流。“以德国为例，它今天的世界工业地位和其职业教育培养有直接关系。学校的孩子们出去一趟一是见了世面，二是增强了自信心。学生回来后腰杆都挺得更直了，也坚定了各自职业发展方向。”李继延教授充分肯定了这种模式。“学校的分享会校领导和老师都会去听孩子讲他们有什么收获，这又坚定了我们派出这些学生的信心。”

在人才培养方面，学院利用多种模式并行的方式，为学生的成长搭建立交桥。“2+3+2”模式的七年贯通培养中，学院与跟北京十一学校合作开展高中阶段教育，毕业生可分别获得劳职院与十一学校颁发的高中毕业证。高中毕业后学生直接进入劳职院的专科阶段学习。三年专业技能学习后，学生可升入到北京工业大学、首都医科大学、首都经贸大学等与学校合作的本科院校，顺利毕业后，学生能够拿到合作院校的本科毕业证书。学院还跟中职院校建立了“3+2”或“3+3”模式的合作，为一些中专与技工院校的学生进一步深造，进一步提升提供了可能性。

李继延教授表示，“学校充分尊重学生的可持续发展，尽量照顾到学生个人学习兴趣和对个人职业发展意愿。”根据学生的职业向往，学校提供了可操作的平台，在入校经过基础课学习后，学生可根据对职业和专业的爱好进行专业转换。

办学体系精准定位市场需求

学校现有三大专业群，即人力资源和社会保障专业群、城市安全运行与管理专业群、现代服务业专业群。专业群设置立足首都“四个中心”功能和“两区”建设定位，致力于为首都培养可持续发展人才。学院在人才培养和就业方面的建设均紧密围绕三大专业群。人力资源和社会保障专业群的学生可以进入到政府的人力资源服务大厅或企业的人力资源部门工作；城市安全与运营管理专业主要是跟大型国企合作，进行订单式培养。如北京燃气集团、自来水集团，地铁运行总公司等，所学专业技能将承担城市安全运营的主要任务；现代服务行业则主要服务于市民对大健康产业的需求。

“每年毕业生就业率基本在99%以上，重点专业就业率则是100%。学校现在比拼的是就业质量，如：专业对口率、职业稳定度以及起薪水平。”李继延教授自信地肯定道。“比如学生是轨道交通毕业的，如果跑去干别的了，我们认为就业质量很差，这就是专业对口率；你首次就业在岗位上稳定了多长时间，一年以后还有多少人，三年以后还有多少人？这叫职业稳定性；就业质量还看用人单位、客户满意度。”据了解，相关数据学院已请第三方机构进行专业评估了十年，作为学校对专业、教师考核体系的重要指标。李院长戏称，“你说好，我说好，都不如‘他’说好。”

谈到学院专业群发展就绕不开入选了国家“双高计划”老年服务与管理专业。“职业教育也需要进行供给侧改革，其不可替代性在于精准定位、精准投放。这需要首先了解市场，根据市场做前瞻性的安排。比如人口老龄化是一个日益严重的社会问题，问题出现时从政策到人才储备方面都存在不同程度的滞后性，但同时很多大型企业房地产企业陆续在大规模修建养老院作项目配套设施。可硬件有了，软件从哪里来呢？等问题突出暴露时再进行相关人才的培养就有些晚了。”

2019年，老年服务与管理专业已发展到两个班80人的规模。毕业生就业情况是1:6，即一个毕业生有六个用人单位在争抢。看着大家十多年努力的成果，李继延教授为学校点了个赞。“当初申请设立这个专业的初衷除了发展前瞻性外还有社会责任方面的考虑。作为北京市属的高职学校，从资金到政策支持，北京市政府都保障有力，学校也应做出相应的回馈，急北京之所急，充分体现首都高职的社会责任。”

学校近年来不断参与到国家和北京市的重大项目中去。以“一带一路”战略为例，学校重点开发对象是东南亚国家，跟泰国、柬埔寨、马来西亚等国的学校都有相应的合作，包括职业院校的教师和学生培训，其中电子商务专业深受各国合作院校的一致好评。

在被问到学院下一步发展哪些方面亟待补强时，李继延教授坦言，“首要问题是解决如何让我们的教育资源更广泛地惠及普通百姓。”比如在招生地域问题上，在优先保证基础的情况下，如果还有富余，是不是可以把一些资源向对口支援的贫困地区倾斜？一方面，北京需要这些专业服务性人员，这是为了服务北京老百姓衣食住行；另一方面，贫困地区学生毕业后在北京就业，可以解决贫困的代际传播。

(责编：熊旭、孙竞)