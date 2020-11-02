2020北航全球科创大赛“升级”启动

启动仪式现场（北京航空航天大学供图）

人民网北京11月2日电（李依环）2020北航全球科创大赛1日在北京启动。本届大赛采用现场及线上结合形式路演，今年10月-11月在京津冀、粤港澳大湾区、长三角等地区举办专场赛，同步举办海外归国专场，12月在北京举办总决赛暨颁奖仪式。

有关负责人介绍，今年该项大赛再度“升级”，首次邀请了中国工程院刘大响、李椿萱、王华明、向锦武4位院士担任顾问科学家。获奖项目可获得北航校友投资机构和百余家合作投资机构及创投基金重点支持、知名天使投资人1对1全程辅导培训、免费加入“北航星空创业营”接受专业创业辅导等。

“大赛始终聚焦所有创新创业者，扎根国内并不断拓展到全球创新高地，充分体现了北航致力于深化政、产、学、沿、用的深度互动与合作。”北京市海淀区委书记于军在致辞中指出，希望与北航继续携手，探索高校与地方政府共同构建富有活力创新的生态新路径，共同为创新型国家建设做出更多贡献。

“创新创业能力已经成为北航人才培养的新名片。”北京航空航天大学党委副书记程波表示，希望本次大赛能够进一步打通学生科技实践、创新成果孵化、产学研用合作的链条，共同服务北京科技创新中心建设。

据悉，“北航全球科创大赛”前身为“北航全球创新创业大赛”，现已成功举办3届，累计征集高科技创业项目3500余件，通过大赛创业项目直接融资超过20亿元，借助大赛成长起来的公司估值超过1000亿元。在前3届成功举办的基础上，大赛从评审权威性、赛程多样性、服务完整性等方面全新升级，新增院士评审、大赛赛程和咨询服务，打造“高校+政府+产业+资本”的科创新平台。

(责编：李依环、熊旭)