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被老母亲“提鞋教训”的幸福，你也可以有

人民日报中央厨房-青创营工作室 李昌禹

2020年10月30日16:37  来源：全国党媒
 
原标题：被老母亲“提鞋教训”的幸福，你也可以有

“你这个家伙太没良心了！”“不知道自己有老婆吗？”

近日，山东泰安的方女士记录下家中日常温馨的一幕。视频中，85岁的母亲手里提着一只鞋，堵在门口，教训刚喝完酒晚归的60岁儿子。最后，儿子趁母亲松懈偷笑着溜走。

这一幕让许多网友羡慕不已：“这个年纪还能被父母管着，也是一种幸福。”故事发生在重阳节期间，也让不少在外“远游”的网友想到家中的父母：“我最需要他们的时候，他们守在我身边；而他们最需要我的时候，我却远在天边。”

重阳节也是中国的敬老节。视频中的母亲已是耄耋高龄，儿子也已步入老年。从温馨的情节可以看出，这是一个孝老爱亲、幸福和睦的家庭。老人身体健康，生活怡然自得，而且保持着开朗乐观的心态，这些都令人感到欣慰。

与老人相关的话题，常常受到关注。

民政部日前披露，“十四五”期间，我国老年人口将突破3亿，将从轻度老龄化迈入中度老龄化。5到10年后，随着全国第一代独生子女父母进入中高龄，我国将迎来一波养老照护的浪潮，养老问题将接受更大的挑战和考验。

受传统的家庭伦理观念影响，许多人的养老观念倾向于选择居家养老。能陪在父母身边尽孝，是许多人的心愿，就像视频中安度晚年的老人那样。然而，一头连着传统美德，一头连着现代生活；一头是父母亲情，一头是事业压力，一个“孝”字，常常让在外为梦想打拼的人矛盾、纠结、五味杂陈。

可以想见，随着城镇化的不断推进，一段时期内，城乡二元结构、地区发展不平衡等问题仍然存在，再加上家庭小型化、人口流动性增强，导致大量城乡“空巢”老人出现。如何让这些老年人享受更为完善的养老服务，不仅是个人“尽孝”的问题，更是全社会需要共同承担的社会义务。

“十三五”期间，我国养老服务制度框架不断健全，养老服务政策已实现整体性突破，养老服务制度体系基本成型，为推动多样化、多层次、个性化养老服务需求打下坚实基础。

这几年，老年人享受到的养老服务种类越来越多、质量越来越高：社区“嵌入式”小微型养老服务机构多了起来，助餐、助洁、助急、助浴等多样化养老服务火了起来，“互联网+”打造的智慧养老服务平台把服务送到了身边，还有适老化家居环境改造，等等。截至今年6月底，全国已有近22万个养老服务机构和设施，790多万张养老服务床位，同比分别增长26.6%和7.7%。

社会在发展，技术在进步，为老年人提供的各项民生服务也将更精细化、专业化、人性化。

“十四五”时期是我国积极应对人口老龄化、做好养老服务准备的宝贵窗口期。据民政部介绍，“十四五”期间，我国将以实施国家积极应对人口老龄化中长期规划为主线，下大力气补短板，提质增效，为实现2035年“中国特色养老服务体系成熟定型，全体老年人享有基本养老服务”愿景目标打下坚实基础。

同时也应当注意，亲情陪伴不可替代，陪伴是子女对老人最长情的告白。曾经有一个“亲情算法”，算哭了很多人：这辈子你还能见父母几面？假如父母今年60岁，能再活20年，你每年回家两次，还能见40面；每次待5天，还能在一起200天……

所以，不管多忙多累，还是要抽时间常回家看看，这是子女的责任，是父母的期盼。在与年迈父母相处的日子里，我们也会从他们“碎碎念”的教训中，感悟时光，体会幸福。

(责编：孙竞、何淼)
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