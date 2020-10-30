原标题：看淡大学排行榜 才能发挥它的正向作用

10月20日，一张排行榜引发了一场舆论狂欢。《美国新闻与世界报道 》（USNews）发布了其最新的中国高校数学学科榜单，名不见经传的曲阜师范大学超过公认的数学强校北京大学，排名国内第一，世界第十九；同样令人意外的还有山东科技大学，它以0.1分的微弱差距紧随北京大学之后，位列第三。

因为与公众认知差距过大，该排行榜发布后也引发了众人热议。曲阜师范大学和山东科技大学一下子被推上风口浪尖，成为众矢之的。

比起揣测两所高校究竟用了什么“手段”排在高位，更有意义的，应该是对林林总总高校排行榜的重新审视。与其对曲阜师范大学等冷嘲热讽， 不如学会真正用平常心看待所谓的“权威榜单”。

其实，每年USNews发布大学排行榜，都仿佛是高等教育界的一件大事。不仅媒体关注，老师、学生和校友也会转发祝贺。毕竟，高校利用排行，可以竞争办学资源和学生；利用排行，可以提高学校声誉；有时，还要利用排行去给已经毕业的校友一个交代。

大学评价具有复杂性，学科评估也是如此。从正面积极意义来说，大学排名能让高校积极谋求发展，查漏补缺，存在一定的参考价值。但实际上，如今排行榜很多时候发挥的，并不仅仅是参考作用。

其实，无论哪个排行榜，都不可能做到全面评价。其指标设计不可能完全科学，评选流程也一定会有漏洞。但偏偏，高校总是被它裹挟。

在高校关键利益相关者的接受和认同下，排行榜给大学带来巨大的排名竞争压力。在这种形势下，大学主政者和相关主管部门必须得有定力、有魄力，才能在一张张令人眼花缭乱的“权威”榜单中，守住初心。

榜单能在一定程度上反映高校发展水平，但高校发展水平并不能由排行榜完全体现。排行榜有一定的指示意义，但任何评估都不只是为了排名。

高校要重视的，应该是评估的比较、监测和预警功能。重要的不是排名这一冷冰冰的单一数字，而是揭示学校发展、学科建设中存在的问题，以及问题的原因。

延伸开来讲，我国一些大学在一些主流排行榜中，已经进入到了非常靠前的位置，有时也能勇夺亚洲第一。

同样的，即使拿到了靠前排名，也不意味着高校就顺理成章跻身世界一流大学行列。

有人说过，我国大学的外在可操作性测量指标达到世界前列，但大学的内在，诸如大学治理、大学文化与理念等，仍然和世界一流大学存在差距。

曲阜师范大学排名第一的数学学科榜单，在一定程度上戳破了权威榜单的神话，也提醒我们用更理性的态度去看待各类榜单。大学的发展是渐进式的，每所学校都应该走出自己的道路，发展出自己的特色，并真正承担起育人的职责。

这些，恰恰是主流排行榜难以体现的复杂性。

如果大家都能像看淡USNews数学学科排行一样看淡其他高校排行榜，自然也就少一些刷榜的怪现象。

对排行榜少点过分热情的关注，给高校内涵式发展的空间和时间，可好？

(责编：郝孟佳、孙竞)