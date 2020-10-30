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广西退休教师不舍三名“特殊”学生 重返深山讲台

2020年10月30日11:17  来源：中国新闻网
 
原标题：广西退休教师不舍三名“特殊”学生 重返深山讲台

广西退休教师不舍三名“特殊”学生重返深山讲台

　　梁志雄和阿旺、阿兴、阿山在教室里。　翟李强　摄

　　“我不留下来，他们就失学了，我舍不得。”60岁的梁志雄今年7月份退休后，申请返聘，又回到了广西防城港市上思县那琴乡逢通教学点，继续陪伴仅剩的3名残障学生。

　　逢通教学点位于广西十万大山北麓山区，距离上思县城有20多公里，是曾有着一到六年级的村小学，服务范围覆盖周边的17个自然村，在校生最多时达200多名，共有8名教师。2017年春季学期结束后，因教育资源整合优化，逢通教学点的师生一并迁入那琴乡中心小学。但阿旺、阿兴和阿山三名学生的情况特殊，留在了逢通教学点，为了这三名学生，梁志雄也选择留下，继续留在这片大山里陪伴这三名“特殊”的学生。

梁志雄教阿山洗手 翟李强 摄

梁志雄教阿山洗手 翟李强 摄

　　今年已是梁志雄扎根逢通教学点的第15个年头，退休后，他申请了返聘，再一次选择留下。“他们就像我的孩子一样，我爱他们，我舍不得他们。”梁志雄说。

　　近日，记者走进逢通教学点，见到了这4位师生。阿山虽然不会说话，但总笑得十分开心，活泼好动；阿旺和阿兴是双胞胎兄弟，非常腼腆，不爱与人交流，一直没有作声。

梁志雄教阿兴练习毛笔 翟李强 摄

梁志雄教阿兴练习毛笔 翟李强 摄

　　梁志雄告诉记者，阿山今年12岁，阿旺和阿兴16岁，三个孩子都存在不同程度的语言障碍、认知障碍，智力低下，生活自理能力也很有限。他通常除了教他们识字、数学和拼音，还教他们打篮球、打乒乓球，教他们做家务，甚至是洗手和上厕所。“每天教给他们的东西很快就会忘掉，需要反反复复地教，但相比以前什么都不会、什么都不懂，现在已经好很多了。”梁志雄说。

　　平时，阿山与梁志雄一起住在教学点内，由梁志雄照顾他的生活起居；阿旺、阿兴则由爷爷每天接送上下学。由于梁志雄的父亲已90岁高龄，眼睛接近失明，日常起居都需要梁志雄照顾，为了免去后顾之忧，更好地照顾孩子们，梁志雄把老父亲也接到了身边，在教学点里同吃同住。

师生四人打篮球 翟李强 摄

师生四人打篮球 翟李强 摄

　　面对3个残障学生，梁志雄的角色如师如父。经过多年的相处，孩子们学会了认字、写字、画画、打球，掌握了不少自理常识。与梁志雄同吃同住的阿山还时不时能哼出一段好听的旋律，双胞胎兄弟的毛笔字写得越来越好、自理能力也越来越强。

　　“我跟三个孩子情同父子，遗憾不能给到他们更多，只盼望他们3个都能健康成长。”梁志雄说，希望社会各界给予像他们这样的孩子更多关注和关爱。（翟李强 黄译锐）

(责编：郝孟佳、孙竞)
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