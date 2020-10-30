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90后视障女孩探索互联网“盲道”

2020年10月30日10:53  来源：中国青年报
 
原标题：90后视障女孩探索互联网“盲道”

　　蔡琼卉和外部世界的联系，几乎全靠苹果手机和她的狗——一只名叫阿拉丁的6岁导盲犬。

　　在现实世界里，她依赖阿拉丁的帮助乘坐公交车，从富阳赶往50公里外的杭州，到客户家里为钢琴调音；在虚拟世界里，她依靠手机的读屏功能网购、点外卖、联系朋友。离“双11”还有半个多月，她已经在购物车里为阿拉丁囤了狗粮，还组织了一支5位视障人士组成的队伍在淘宝上玩“养猫”游戏，赢取购物红包。她带着点娇憨，自豪地介绍，“我家90%的东西都是我网购的，我网上买过最奇怪的东西是石灰。看见我家院子里的柿子树了吗，可以用石灰水来制作呛柿子。”

　　这个1993年出生的视障女孩对互联网和手机的熟悉程度，超出许多正常人的想象。你都还没看清她的手势，她已经找到需要用的应用，然后依然是你看不清的速度，快速搜索到要买的商品，下单。手机发出的语音，快得正常人根本听不清，她呵呵一笑，“失去视力，其他感官会更发达。我听的语速，不知道是几倍，反正我已经把手机语速的快进条拉到最后了”。

　　蔡琼卉是中国1700万视障人群中的一个，她对生活有许多计划，她没有选择90%的盲人会选择的职业——按摩，而是根据自己的爱好和音乐特长，开设了一家调律工作室——如今，她是浙江省唯一的高级盲人调律师。她也想像正常人一样出门逛街，但是并不方便。一家电视台曾邀请她做节目，要她举例说明大街上哪条盲道不好，她实话实说，“从电视台大门出去，随便哪一条盲道都不好。”

　　互联网创造的平行世界，为视障者打开了重新接入世界的机会。只不过，这个“数字平权”的发展过程相当漫长，它需要社会观念的嬗变作推手，更需要技术的演进作保障。

　　蔡琼卉换过不同品牌的手机，最后选择了苹果手机。2009 年，苹果首次在智能手机中推出旁白（VoiceOver）等功能，用户手指触达屏幕，旁白就会念出相应内容。

　　蔡琼卉的第一次网购体验并不那么愉快，那是2015年，还在北京联合大学就读的她网购了一条裙子，收到后并不满意。在淘宝，多数卖家更喜欢用图片展示商品，而读屏软件并不能读取图片，也不能获知图片展示的信息。

　　早在2010年年底，淘宝接到一位盲人按摩师的电话，那是一位淘宝卖家，在平台开店1年多。淘宝的一次改版导致第三方读屏软件失去作用。这个特殊的投诉，促使几位工程师前往用户家现场办公，大家意识到，原来普通人点点屏幕的简单操作，视障人士要实现起来困难重重。随后，淘宝成立了无障碍实验室，五六名工程师成为第一批志愿者，之后，信息无障碍化改造延伸至天猫、支付宝、钉钉、高德地图、UC等多个产品，为视障用户在网上开拓一条条新“盲道”。

　　2015年，淘宝在国内第一次将无障碍测试写入产品规范，手机淘宝每个版本和功能发布前，都会预留一定时间，交由无障碍团队进行测试。

　　阿里达摩院资深算法专家、阿里OCR（Optical Character Recognition，光学字符识别，是指利用光学技术和计算机技术，对文本资料的图像文件进行分析识别处理，获取文字及版面信息的过程——记者注）技术负责人王永攀介绍，信息无障碍不是一项锦上添花的功能，而应该是众多国民应用的标配。技术的发展，应该让人跨越残障带来的鸿沟，而不是带来新的不平等。再小的群体也应该获得平等享受科技便利的权利。

　　2018年12月，视障用户每天平均对OCR功能的调用量高达9380多万次，到当年“双12”，已接近1亿次。据不完全统计，淘宝上每件商品包含800多个文字，其中80%甚至90%以上都以图片形式存在，平均每个商品详情页的图片数高达40张——这是真正的“读图时代”，也是让视障用户手足无措的时代。图片信息如果不能被识别，手机读屏功能是发挥不了任何作用的。

　　王永攀说：“达摩院的OCR技术团队，帮助视障用户‘看’懂这些应用。OCR技术在电商平台落地有几个难点，第一个挑战是，商家的创造性比较强，用各种各样丰富的视觉手段去传达信息，所以读图的难度也非常大。第二个难点在于信息转换一定要准确。我们永远要追求OCR识别准确率的极限，目前准确率在99%以上。”

　　技术的改进不是一蹴而就，视障用户的参与也使得这种改进更人性化。2018年，蔡琼卉作为信息无障碍的体验官，也参与到这个进程中来。“那时候我经常叫外卖，但是饿了么有一个障碍，图片读不出来，没有办法勾选菜品。我们把问题反馈给了阿里的无障碍工程师，很快就修复好了”。

　　阿里的无障碍技术算法，可以说是内部工程师和外部用户共创的结果。目前为止，至少已有上百位活跃的视障用户参与其中，帮助工程师们改进算法。比方说像一些验证码或者密码输入的场景里面，如果读屏软件把视障用户输入的密码朗读出来，就会有信息暴露的问题，经过与视障用户的探讨，阿里专门开发了一套适用于视障用户的解决方案。淘宝有个大家熟知的淘口令功能，用来在其他社交软件分享商品。视障用户提出，淘口令是一段复杂的乱码，读屏操作非常不便，工程师们第一时间作了优化。

　　在阿里，有十几款App产品的工程师以兼职或志愿者的方式参与信息无障碍服务，淘宝无障碍实验室则成立了全职团队参与这项工作，阿里高级无线开发工程师杜鑫明就是其中之一。他说，相比普通用户的体量，互联网上的无障碍用户规模可谓沧海一粟，而无障碍适配开发需要投入技术、资金、人力成本，很多中小企业想不到也顾不上这块工作。为此，阿里把自己的无障碍实践经验加以沉淀和系统化，开发了对外提供信息无障碍一站式解决方案的平台，帮助大家低成本、高效率地开发无障碍服务功能。

　　当蔡琼卉展示她的“养猫”游戏已经玩到第17级时，记者问，“双11”网购你们的手速有可能会比我们更快吗？蔡琼卉说：“这个会有点难，因为我们操作手机比你们复杂一点，你们单击我们双击，你们看到什么直接触摸，我们要滑屏操作，所以时间上会慢一点。但是为了赶上你们，我们会把语速调快调快再调快。”

　　中青报·中青网记者 蒋雨彤

(责编：郝孟佳、孙竞)
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