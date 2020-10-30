农耕教育不是成绩表上的一个分数

近期，媒体一项调查显示：98.0%的受访者支持学校开展农耕教育。受访者中，87.4%的受访者是中小学生家长。

98.0%的支持率，真的很高。尽管多数受访者生活在城市里，但如此热切地认可学校开展农耕教育，至少表明社会对这一命题存在较高的认知程度。可见，让我们的孩子们从小就熟悉稼穑、体验农耕，多一些田园常识，多一点农事习练，并不是一个特别难以接受的理念。

国人对这样的理念，原本并不陌生。长期以来，我们的传统文化中就不乏对农桑的向往和对田园的迷恋。“农人告余以春及，将有事于西畴。”“昼出耘田夜绩麻，村庄儿女各当家。”其实，不管是作为一种生产方式，还是作为一种生活方式，农耕一直在那里。它在诗文中，也在现实里；它在我们的文化想象中，也在现实社会的制度中。因此，忽略农耕教育，并没有必要，也不可能做到。

从现实来看，当下学校开展农耕教育，至少需要跨越三重障碍。

其一，当下的生产生活习惯与农耕时代渐行渐远，孩子们很难随时获得农耕知识。这当然是城市化发展的必然结果，也是现代社会分工的结果。长此以往，或许只剩下两种学生，一是已经进城的学生，再就是随时准备逃离农村的学生。要让他们有接触农耕生活的机会，恐怕不太容易。

其二，相关教育制度也不支持学生亲近农耕。当下不少学校的管理制度，也更倾向于把学生圈在校园里。前几年，因为春游出事，有些学校居然连春游秋游都不再组织，更不要说去接触农耕生活了。

其三，当下社会文化也往往以高高在上的姿态看待农耕，在不少人眼里，亲近农村，意味着文化降维、品质降维。尽管这毫无道理可言，却又是客观存在的事实。

因此，学校开展农耕教育，绝不仅仅意味着开一些农业课程，或者像观光一样把孩子们拉到农村走马观花一番，而是需要进行一番扎实的清理工作。

这就要求，学校教育要走出以往狭隘的路径，让学生们能够接触更多的社会生活、生产实践；也要走出分数至上的迷思，告诉学生教师之外还有更广阔的实践。当然，还包括回归土地、回归常识、回归生活，等等。很多时候，不能怪学生闹出“藤上摘土豆”“树上挂西瓜”的笑话，而应该怪我们的成人社会没有给孩子们提供合适的农耕教育。

顺便说一句，我坚决反对一些专家“把包括农耕学习在内的劳动教育学业成绩，纳入学生档案、作为升学就业依据”的建议，那仍然是应试教育的老套路，并不足取。这不仅不可能让学生爱上农耕、爱上土地，反而会背离农耕教育的初心。

龙之朱

(责编：何淼、杨光宇)