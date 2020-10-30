请多给“学困生”一些鼓励和赞美

学生爱听表扬，老师几句赞美的话，便会变成学生积极向上的力量。因此，教师应帮助学生制订力所能及的目标，保证他们能够成功，每达到一个目标，就给予鼓励，并要求学生向更高的目标前进。这样，学生的志向便会随着目标激励而提高，成就感也会增加，听课时就会集中注意力，回答好每一个问题，成绩就会不断提高，从而实现预期的目标。

据报载：在20多年前，某小学调来了一个50多岁的老教师，听人说这个教师是一位大学教授，这个老师能掐会算，他能预测孩子的前程。原因是，有的孩子回家说，老师说了我将来能成为数学家；有的孩子说，老师说我将来能成作家，有的孩子说，老师说将来我能成音乐家，有的说，老师说我将来能成钱学森那样的人，等等。

不久，家长们又发现，他们的孩子与以前不太一样，他们变得懂事而好学，好像他们真的是数学家、作家、音乐家的材料了。老师说会成为数学家的孩子，对数学的学习更加刻苦，老师说会成为作家的孩子，语文成绩更加出类拔萃。几年后，这些孩子到了参加高考的时候，大部分都以优异的成绩考上了大学。

听完这个故事，我一直在被这位可敬的老师感动着。在教学中我大胆鼓励学生增强他们的自信，课堂上偏爱“学困生”。我在语文课堂教学中时刻注意自己的言行，用真诚的爱心表扬鼓励“学困生”，激发他们的学习兴趣。有一天，我在课堂上提问，不爱发言的小张同学举起了半截手，我赶紧叫他，鼓励他大胆说话，他回答正确，我及时表扬。以后，每逢有简单的内容，我都会让“学困生”来说或写，使他们感到老师没有忘记他，学习的信心越来越足。

给学生多一点鼓励，寻找他们的闪光点，真诚地表示赞赏，让学生轻松愉快地学习，会有意想不到的收获。

开学初班里分来一个全校闻名的“学困生”叫戴民。他经常迟到、缺课，并且有和老师顶撞、扰乱课堂纪律、偷东西等不良行为。虽经过班主任、科任教师及学校领导多次对他进行耐心说服教育，但收效甚微。学校举行运动会时，当天早上，他早早来到教室协助老师把桌椅搬到主席台上，我发现后不失时机地找他谈话，并吩咐班里通讯员晓芬同学写了题为《戴民进步了》的小通讯，在学校广播站播出。后来同学们发现戴民不但在校表现好了，而且在家也乐于做家务了。师生们惊异，戴民变乖了。

文章前面提到的老教师，他并非人们所说的那样能掐会算，能预测孩子的前程。主要是他能给学生鼓励，给他们自信。其实，好孩子往往都是夸出来的。有时老师一句“很好，你怎么会想到这一点的？”“太棒了!”“谁能说得更好？”

这些平常的话语却能激励学生，特别是给“学困生”以勇气和信心。

有一回我布置学生回家朗读课文，第二天检查时，有一位小何同学用磁带录好自己朗读的内容把它在交作业时交给我。我觉得又奇怪又新鲜。我耐心听完磁带，脸上不禁露出欣慰的笑容。我发现这位上课从来不发言的小何同学读得很好，很有感染力。我在给这位学生写评语时是这样写的：“老师第一次听到你这样大声朗读，你读得真有感情，声音真好听！老师多么希望在课堂上也能听到你发言的声音啊！”

第二天上课，小何举手发言了。他的家长后来给我来电话说，孩子那天为本子上的话（即教师的评语）高兴了一个晚上。

我从自己多年的教育实践中悟出一些道理，应该给学生，尤其是给“学困生”鼓励和赞美。像前面提到的老教师一样，给学生信念，让他们为自己的信念而奋斗。第斯多惠曾说过：“教学的艺术不仅在于传授的本领，而在于激励、唤醒、鼓励。”只有这样，我们才能塑造出有健全的人格，有健康的心理，能适应社会发展需要的21世纪合格加特长的综合型人才。

让我们多给学生一点鼓励、赞美吧！

（作者：李思超，系广东省梅州市蕉岭县镇平中学教师 ）

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