清华大学五道口金融学院：引导研究生树立正确择业就业观

清华大学五道口金融学院贯彻落实“价值塑造、能力培养、知识传授”三位一体的育人理念，始终坚持全员全过程全方位育人，坚持服务党和国家人才战略需求，积极引导学院毕业生树立正确的择业观和就业观，支持学院毕业生“立大志、入主流、上大舞台、干大事业”。

思政教育筑牢理想信念，基层党支部发挥战斗堡垒作用

加强思想政治教育有助于坚定学生的理想信念，引导学生热爱和拥护中国共产党，立志扎根人民、奉献国家，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。清华大学五道口金融学院重视党建与思政工作，尤其注重推动基层党支部充分发挥战斗堡垒作用，从新生入学之初便深入开展思想政治教育和理论学习，切实加强思想引领，提高政治站位，加强理想信念，为日后进行择业就业筑牢思想根基。

学院各学生党支部积极组织集体学习和讨论，旨在提高支部同学的理论水平和思想认识水平。一方面，各党支部通过系列主题组织生活促成建立学风建设长效机制，助力学业科研精进。多个硕士党支部联合邀请学院党委副书记、硕士项目负责人和教学办主任共同开展“学风大讨论”活动，以党带班深入讨论学风建设，为以后的实习和就业打好课业基础；多个博士党支部则联合邀请学院常务副院长开展“不忘科研初心，牢记科研使命”的主题教育活动，激励博士同学在日后的学术生涯中砥砺前行，全面研究中国问题，努力讲好中国故事，为中国金融经济发展贡献一份力量。

另一方面，各支部积极邀请业界导师和优秀校友讲授党课，面对面分享交流，增进对各行业领域的了解。例如，多党支部共同观看《榜样》专题节目，并邀请参与基层扶贫工作的校友分享工作中的点滴经历，通过典型事迹再现和嘉宾现场交流，引导同学们进一步坚定信仰、担当作为、服务群众、无私奉献。

支部共建丰富就业指导，多学制项目展现资源整合优势

非全日制研究生项目是研究生教育体系中的重要组成部分，为健全基层组织，优化组织设置，理顺隶属关系，创新活动方式，清华大学五道口金融学院自2018年起，陆续在各级EMBA、MBA、金融媒体奖学金项目、金融学博士项目等成立临时党支部，实现了非全日制项目临时党支部全覆盖。

学院全日制和非全日制党支部的融合优势在博士项目中得到了特别突显。非全日制博士生来自于金融行业的各类单位，通过定期开展支部共建、成立互帮互助学习小组，非全日制博士生为全日制博士生提供了深入了解不同单位的渠道。抗击疫情期间，双方多次开展共建活动，非全日制博士生结合自己的工作实践，分享了疫情冲击对经济的影响，实体经济尤其是中小微企业面临的困难，有关部门采取分区分级精确复工复产与稳定就业的措施等。

此外，学院全日制和非全日制党支部还积极开展红色“1+1”共建，携手走出学院，感受不同领域的前沿动态。例如，学院一博士生全日制党支部和金融媒体奖学金项目临时党支部共赴人民日报社，参观人民日报“中央厨房”，了解媒体行业面向受众、面向国际、面向未来的新一代内容生产、传播和运营体系；抗疫疫情期间，学院另一博士生全日制党支部和非全日制党支部开展共建，线上联系河北省灵寿县某村党支部合作开展系列活动，聆听村庄疫情防控工作成果、疫情后复工复产情况以及吸引青年人才返乡的相关政策，鼓励同学们深入乡村、了解基层、学有所用。

实践调研强化就业引领，书写建功立业新时代青年答卷

清华大学五道口金融学院鼓励学生党支部开展红色实践，传承革命精神，弘扬爱国精神，在学院每一位青年学子身上打下红色烙印。

例如，香山革命纪念地成为学院每一年新生党支部必去之处，同学们在此瞻仰革命旧址，参观革命主题展览，重温中国共产党领导中国人民筹建新中国的光荣历史。学院鼓励同学们在职业发展上传承红色基因，把握国家发展的新机遇、新格局，以在为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的道路上行稳致远、再谱华章。

基于这些实践活动，学院党建骨干团队积极调研总结党建思政工作对于毕业生择业就业的影响。问卷调查、案例访谈、数据分析等结果显示，增强党建活动思想引领作用、丰富党建活动形式、加强党建活动宣传、鼓励党支部成员密切交流，有利于促进毕业生选择国家发展最需要、具有战略性意义的岗位。

清华大学五道口金融学院始终坚持以“培养金融领袖，引领金融实践，贡献民族复兴，促进世界和谐”为愿景使命和培养目标，通过党建思政工作引领研究生树立正确择业观就业观，将学生的素质培养融入新时代中国特色社会主义建设需要。

（素材来源：清华大学五道口金融学院）

(责编：郝孟佳、熊旭)