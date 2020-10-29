原标题：宁波大学：“大美育模式”让思政教育润物无声

在宁波大学，“大美育模式”让思政教育润物无声。“宁波大学的‘大美育模式’实践，始终致力于让所有在校学生都享有接受美育的机会，通过对美的认知、体验、感受、欣赏、创造，塑造属于每一个学生对美的理念、情操、品味、格调与素养。”宁波大学音乐学院党总支书记屠春飞说。

美育课程“全覆盖”

“加入合唱团是我大学生活最难忘的经历。”戴东君是宁波大学医学院毕业生，大二时加入了学校合唱团。在合唱团中，他学习了很多音乐技巧，并在合唱类比赛中获得浙江省特等奖等多项荣誉。“很多著名科学家都有着深厚的艺术素养，美育是可以促进专业学习研究的，我就是一个很好的例子。”戴东君以优异成绩本科直博进入浙江大学学习，还带领浙江大学医学院附属邵逸夫医院合唱团取得了历史最好成绩。音乐已经成了戴东君一生都无法割舍的爱好。

戴东君是通过选修课学习开启“音乐之旅”的。多年的探索，宁波大学形成了“核心+特色”的美育课程教学体系，实现了在校学生“全覆盖”。“核心”即《艺术导论》《音乐鉴赏》《美术鉴赏》《影视鉴赏》等核心限定性选修课，要求全体学生至少选修一门；“特色”则是以网络在线开放、线上线下混合为特色的百余门美育类选修课。戴东君在校期间便选修了3门课程，并通过课程学习进入校合唱团，审美和人文素养得到了极大提升。

学校还引入了“教学团队”制，推进“演学创”一体化的人才培养模式，现已建成国家级精品课程2门，省级精品课程2门。相关课程上线国内五大慕课平台及学习强国，累计线上线下选课高校超百所，选课人数突破10万。

美育实践“接地气”

课程学习没时间没兴趣？没关系，还有美育实践在等着你。宁波大学设立了大学生艺术节、大学生合唱节等40项美育实践项目，学生成功参与可获得0.5-2个素质学分；若参加竞赛类美育实践项目并获奖，则最多可获得8个创新学分。

“我记得第一次给大戏搬道具，只有一个铁架，但是我捏了它两个小时，每次我把它搬上去心都在狂跳，担心我出错了，整部戏都毁了。”宁波大学学生小钰（化名）加入了白桦林话剧社，刚开始只是负责搬道具，一段时间学习后，她得到了一个很小的角色，她觉得“特别兴奋，满脑子都在想象大戏演出那天的样子”。周末全天排练，吃饭是外卖，午睡就在排练场地把长凳子拼起来，天气热得让人“呼吸都觉得困难”。然而这些“苦”，在大家眼里都成了“乐”，“有时候我们会在大马路上念台词，就像占领了这里一样，我觉得——这就是青春该有的样子”。宁波大学白桦林话剧社是浙江省十佳社团之一，曾荣获浙江省大学生戏剧网络大赛最佳剧作奖和组织奖，是学校重点打造的美育实践平台之一。

接地气的美育实践不但吸引了大批优秀学子，而且取得了优异的显性成果。在全国第五届大学生艺术展演活动闭幕式晚会上，宁波大学合唱团以一首《阳关曲》征服了在场所有观众。

全国大学生艺术展演每三年举办一次，是我国目前规格最高、规模最大、影响最广的大学生艺术盛会。在全国第五届大学生艺术展演中，宁波大学合唱团以全省第一的成绩入围全国展演，并以浙江省历史上首支入围全国大艺展专业组合唱团的身份进军现场展演（全国仅11支），最终以近乎完美的表现勇夺声乐乙组一等奖，并作为声乐组仅有的4支合唱团之一亮相闭幕式。闭幕式晚会结束后，时任浙江省教育工委副书记、教育厅副厅长鲍学军特地看望了参加闭幕式演出的宁波大学师生，“这次展演是一次契机，关键要加强平时的艺术教育，要把校园的艺术氛围营造上去，以宁波大学为代表，把浙江省的公共艺术教育做大做强”。

“声磊落，士拼搏，百死为家国；宣言朗朗，但出我口，永在心头!”2020年6月，宁波大学红色文艺轻骑队走进北仑霞浦街道参加浙江首场我是党课主讲人活动，线上线下全省有27万党员参与观看。宁波市北仑区霞浦街道办事处主任朱朝寅深有感触地说：“在全国人民众志成城抗击疫情的当下，重温《初心晨启·宣言》的歌词，会更有感触，倍添力量。”

《初心晨启·宣言》是由宁波大学红色文艺轻骑队创作的一部音乐剧作品，讲述了两代人守护初心的故事。这部作品曾在宁波大学连续5次登上舞台，也曾走进嘉兴南湖、军营、革命老区、农村礼堂等地为当地民众演出，累计受众超过200万人。“我们身处这个伟大的时代，就不能辜负这个时代。我们要在师生中引发共鸣，找到共同的时代底色。”音乐剧的制作人、宁波大学教授梁卿说。

宁波大学红色文艺轻骑队以弘扬、传播红色经典文艺与研究高校“美育思政”为主体工作，目前已拥有国家艺术基金项目2项、原创音乐剧2部、原创歌曲10余首、音乐短剧1部、学术论文4篇，演出足迹遍及北京、上海、延安、遵义、赣州、杭州、嘉兴、宁波等地，获得包括全国及宁波精神文明建设“五个一工程奖”在内的多项行业大奖。

美育文化“浸润式”

宁波大学在二十年探索实践中，建成了由顶层设计到基层落实的联动机制，逐渐形成了兼具硬实力和软实力的美育文化。

校园环境是美育文化的硬实力。在学校美育工作委员会牵头下，宁波大学建设了一大批美育基地，建成感恩文化园、古陶瓷博物馆、胡晓平艺术中心、1986创梦园等10个校内美育基地，与政府、企业等共建“宁波帮”博物馆、宁波美术馆等30余个校外美育基地。

学校还着力提升美育景观，整体规划楼名、路名、湖名，形成了王阳明铜像、包玉刚雕塑等众多公共艺术作品，并将浓郁的感恩文化融入到美育景观建设之中，让校园的一草一木皆能够成为美育载体，形成浸润式的美育环境。

软实力无形，然而却更为重要。高校美育需要“大楼”更需要“大师”。学校实施了双百美育名师计划，即培养百名校内美育骨干教师，外聘百名校外美育名师，现有中国声乐家协会执行主席俞子正、中国美术家协会副主席潘公凯等校内师资56名，以及著名演唱家胡晓平、美国国家独立艺术与设计学院联盟主席托尼·琼斯等校外美育名师49人。同时，学校以名师为核心建立音乐、戏剧、美术等美育工作室，现已成立徐仲偶工作室、梁卿音乐剧工作室等30个工作室。

在“大楼”和“大师”的架构下，宁波大学以社团和品牌为主要抓手，让浸润式美育校园文化氛围渗透到学生中去。学校施行美育“精品社团”建设计划，分层分类指导美育类学生社团，组建以器乐、合唱、舞蹈、戏剧、书画等为主题的高水平艺术协会团队，现已建成合唱团、白桦林话剧社、交谊舞协会等50家美育社团。同时，施行美育品牌活动培育计划，依托25个学院推进建设“一院一品”。现已形成“新生新SHOW”“原创风”“宁大好声音”等45个院级美育品牌活动，以及十佳歌手、话剧节、合唱节等10个校级品牌活动。

兼具硬实力和软实力的美育文化正在越来越多地走出校园走向世界。2019年，宁波大学音乐学院由团长王蕾率团一行7人，远赴阿联酋参加为期11天的第十五届世界音乐和平年活动及《聆听中国》访问演出，是迄今为止中国民乐走进阿联酋高校巡演规模最大、持续时间最长的一次。（杨宝光 张芝萍 郑俊朋）

(责编：李依环、杨光宇)