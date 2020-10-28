落实立德树人根本任务 提升高校管理育人成效

习近平总书记在湖南考察时强调：“要全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育改革，把社会主义核心价值观教育融入各级各类学校课程。”落实立德树人根本任务，管理育人是一个重要环节。提升高校管理育人成效，亟须把育人作为管理工作的出发点和落脚点，通过行之有效的管理方式，在潜移默化中促进广大师生提升思想道德品质、养成良好行为习惯。

始终坚持以学生为中心。做好高校管理育人工作，必须始终坚持以学生为中心，在尊重学生、理解学生、关爱学生中，把规范管理的严格要求和春风化雨、润物无声的教育方式结合起来，强化科学管理对道德涵育的保障功能，发挥管理环境在高校学生思想政治教育中的育人作用，把社会主义核心价值观教育融入育人全过程。在实际工作中，要加大对学生认知规律和接受特点的研究，充分发挥学生的主体作用。在学生评优、入党、推免、就业等重要环节，坚持公平、公开、公正原则，将标准化管理与人性化管理相结合，不断拓展管理育人的新思路和新办法。针对学生在学习和生活中遇到的思想困惑，做到具体问题具体分析，坚持一把钥匙开一把锁，通过面对面交流，心贴心地帮助他们提高思想认识，丢掉“包袱”轻装前行。

建立健全管理育人制度。习近平总书记强调：“高校立身之本在于立德树人。只有培养出一流人才的高校，才能够成为世界一流大学。”培养一流人才、创建一流高校，离不开一流的管理育人制度作支撑。科学的管理育人制度能够对广大师生进行积极引导，让制度更好体现关怀温度、德育深度和育人高度，持续调动广大师生的积极性、主动性、创造性。一般来说，高校的管理理念越先进、管理制度越科学，学习、工作和生活在其中的师生就拥有越多选择，越能体现多样化和包容性。高校管理者应深入挖掘和研究管理育人的内涵与规律，努力探索管理育人工作的新途径、新做法，精心设计和完善管理育人体制机制，让先进的管理制度更好发挥作用，有效发挥高校每项工作、每个领域的育人功能，把管理育人工作做到学生心坎上，为学生成长成才创造有利条件、开辟多种路径、提供丰富资源。

汇聚管理育人合力。管理育人是一项系统工程，需要多部门齐抓共管、多环节相互配合。这就要求我们不断完善中国特色现代大学制度，着力构建以大学章程为统领的现代大学制度体系，形成党委领导、校长负责、教授治学、民主管理的治理构架，不断提升学校治理体系和治理能力现代化水平。坚持和完善党委领导下的校长负责制，把党的教育方针全面贯彻到学校工作各方面。大力推进“三全育人”综合改革，将思想政治工作贯穿学校教育管理服务全过程，引导教学科研、党政管理服务等各部门教职员工把工作重心落到切实提升育人成效上。教学科研工作者应把教书和育人结合起来，让知识传授与价值引领同频共振，守好一段渠、种好责任田，使各类课程与思想政治理论课同向同行，形成协同效应。深入研究和掌握学生成长成才规律，通过科学务实的管理手段，充分释放高校办学活力、激发办学动力、提升治理能力，教育引导学生立鸿鹄志、做奋斗者，努力成为合格的社会主义建设者和接班人。

（作者单位：北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心）

《 人民日报 》（ 2020年10月28日 09 版）

(责编：孙竞、熊旭)