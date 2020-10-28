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同济大学校长陈杰：抓住科技创新这个关键变量

2020年10月28日11:10  来源：人民网－人民日报
 

　　习近平总书记在科学家座谈会上强调，要发挥高校在科研中的重要作用，调动各类科研院所的积极性，发挥人才济济、组织有序的优势，形成战略力量；在主持中央政治局第二十四次集体学习时强调，当今世界正经历百年未有之大变局，科技创新是其中一个关键变量。习近平总书记的重要讲话，为新时代高校在科技创新中发挥重要作用提供了根本遵循。高校要深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，以时不我待的紧迫感，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，抓住科技创新这个关键变量，不断向科学技术广度和深度进军。

　　加强科学研究是高校义不容辞的责任和使命。科学研究是高校最重要的功能之一，科学研究水平是评价高校办学水平的一个重要指标。高校肩负着人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等重要使命，其中科学研究具有基础性作用。大学生通过参加高水平的科研实践，能够激发献身科学、勇于担当的社会责任感，不断提升创新精神和实践能力。高校教师面向国际学术前沿开展研究和教学，能够拓展学术视野、提高教学水平，带领学生从事高水平科研，给予学生高质量的指导，培养高素质人才。在《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》中，提升科学研究水平和着力推进成果转化被列为重要的建设任务。

　　高校加强科学研究具备得天独厚的条件。高校在科学探索、学科交叉方面具有优势，科研实力和科技成果突出；集聚了人数众多的高水平科研工作者，他们既是教育者，又是科研工作者，承担着人才培养和科学研究两大基本任务，是建设世界科技强国的主力军。高校还牵头建设了一批国家科学研究重大基础设施，拥有国家重点实验室、国家工程中心等国家级的高水平研究基地，拥有先进的仪器设备，还拥有思维活跃的大学生、研究生群体，是科研创新和科技人才培养的沃土。不断向科学技术广度和深度进军，高校作为主阵地之一责任重大、使命在肩。

　　始终坚持需求导向和问题导向。新时代高校要紧紧抓住科技创新这个关键变量，坚持需求导向和问题导向，从国家紧迫需要和长远需求出发，加强重大基础前沿和战略领域的前瞻布局，部署和推进科研选题，完善重大项目组织模式，破解国家重要领域关键核心技术“卡脖子”问题。

　　积极整合优化科研资源配置。针对全球新一轮科技革命和产业变革的新特点、新趋势，新时代高校要立足自身基础和办学特色，既推进基础研究和学科交叉融合，统筹设立前沿科学中心，探索新型研究型大学的发展之路；又探索学科之间、科学和技术之间、技术之间、自然科学和人文社会科学之间的交叉融合；推动跨高校、跨学科、跨领域、跨国界的协同创新，形成产学研协同攻关、协同创新的强大合力。

　　依靠改革激发科研队伍活力。新时代高校要深化科技体制改革，整合优化科技资源配置，形成充满活力的科技管理和运行机制，赋予学院和科研机构更大的自主权，激发和释放高校科研队伍创新创造潜能，实现更多“从0到1”的突破。此外，作为我国科技创新人才的摇篮，新时代高校还应加强面向国家重大需求的基础学科拔尖学生培养，引导学生厚植爱国情怀、强化使命担当，培养学生的创新意识和创新能力，激励学生树立“敢为天下先”的豪情壮志，在建设世界科技强国的进程中建功立业。

　　（作者陈杰，为同济大学校长、中国工程院院士）


　　《 人民日报 》（ 2020年10月28日 09 版）

(责编：孙竞、熊旭)
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