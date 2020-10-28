北京海淀举办第三届中小学短道速滑和花样滑冰比赛

人民网北京10月28日电（翁奇羽 李依环）小选手脚踩冰鞋，随着音乐的节奏，在冰场上“翩翩起舞”......日前，北京市海淀区举办第三届中小学短道速滑和花样滑冰比赛。据悉，本次活动设有四个级别的短道速滑比赛、四个级别的精英组及大众组花样滑冰比赛，共有来自48所中小学的175名学生参加。

有关负责人介绍，本次赛事由北京市海淀区教委、海淀区体育局主办，旨在进一步推进全区校园冰雪运动发展，集中展示校园冰雪运动成果，展现中小学冰雪运动员风采，鼓励和带动更多的在校学生参与校园冰雪运动。

近年来，北京市海淀区教委以“普及冬奥知识、丰富冰雪活动、强健学生体质”为切入点，开展丰富多彩的冰雪赛事和体验活动，举办了四届海淀区中小学冰球联赛，两届短道速滑比赛，两届花样滑冰比赛和两届冰雪嘉年华活动。各中小学通过开展“冰雪运动进校园”活动、组建冰雪运动社团和运动队等形式，加强对中小学生冰雪运动的普及教育，努力带动更多的学生喜爱并主动参与到冰雪运动之中。

目前，北京市海淀区教委已认定了50所中小学冰雪运动试点学校，参与冰雪运动学生人数约11万余人。在冰球、冰壶、短道速滑、花样滑冰、雪上等项目上开展了丰富多彩的活动与赛事，海淀区校园冰雪运动正在逐渐形成有海淀特色文化和运动氛围的发展模式。

(责编：李依环、杨光宇)